Das waren die Höhepunkte beim Bezirksmusikfest in Oberopfingen

Das Bezirksmusikfest 2023 in Oberopfingen greifen 1640 Blasmusiker aus 41 Kapellen gleichzeitig zum Instrument. Hier die Bilder vom Gemeinschaftschor und Umzug.

19.06.2023 | Stand: 11:51 Uhr

Den krönenden Fest-Höhepunkt eines viertägigen Bezirksmusikfestes des Bezirks 6 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM) in Oberopfingen bildeten ein Gemeinschaftschor auf dem Festplatz und der große Festumzug durch den Ort. Nach drei erfolgreichen Festtagen, der Tagwache und dem Festgottesdienst am Festsonntag kam es noch zu einer brenzligen Situation und einer längeren Schrecksekunde.

Großbrand am Rande des Bezirksmusikfestes in Oberopfingen 2023

Am Laufe des Bezirksmusikfests kam es zu insgesamt drei Feueralarmen in Oberopfingen. Auch am Festsonntag nach dem Gottesdienst heulten die Sirenen auf und die anwesenden Feuerwehrmitglieder mussten zu einem nahe gelegenen Großbrand am Ortsrand von Oberopfingen ausrücken. Dicke Rauchwolken lösten kurzzeitige Spekulationen aus, ob der bevorstehende Festumzug überhaupt stattfinden kann. Doch der Fortgang des Festtags war nicht gefährdet.

So kamen wie geplant 41 Musikkapellen mit rund 1640 Musikern und Musikerinnen vor dem Festzelt zu einem gewaltigen Gesamtchor zusammen. „Das ist ein gigantisches und überwältigendes Bild. Einfach grandios“, schwärmte der Vorsitzende der gastgebenden Musikkapelle Oberopfingen, Reinhardt Schwarz, beim Anblick des Gesamtblasensembles von der erhöhten Tribüne aus. Anlass des Bezirksmusikfestes war das 100-jährige Bestehen des Musikvereins Oberopfingen, das an diesem Wochenende pandemiebedingt mit einem Jahr Verspätung gefeiert wurde.

Im Rahmen des Gemeinschaftschors erhob sich eine mächtige und beeindruckende Intonierung über dem Festplatz. Ein herrliches Bild bot dabei das silber- und goldfarbene Glitzern und Strahlen der vielen Blasinstrumente in der Nachmittagssonne.

Laridah-Marsch und Hymne an die Freundschaft

Zuerst erklangen die Instrumente zum Laridah-Marsch unter der Leitung des Landrats Mario Glaser. „Die Hymne an die Freundschaft“ dirigierte dann Bezirksdirigentin Heidemarie Kuhn. „Bayern und Baden-Württemberg vereint, als ob wir nie etwas anderes gemacht hätten“, betonte die Bezirksdirigentin zum grenz- und länderübergreifenden Musizieren – und im Vorgriff auf das nächste Stück „In Harmonie vereint“. Mit dem Deutschlandlied beendete der Oberopfinger Dirigent Christian Kurz den imposant wirkenden Gesamtchor. „Wir haben in Oberopfingen die Grenzen geöffnet für ein großes und gemeinsames Musikfest“, fügte Reinhardt Schwarz an.

Groß und Klein nahm am Festumzug beim Bezirksmusikfest 2023 in Oberopfingen teil. Bild: Armin Schmid

Schon während des Abmarsches der Musikkapellen zum Festumzug säumten dann die Zuschauer und Zuschauerinnen dicht gedrängt die Umzugsstrecke. Dass die Sonne vom Himmel strahlte, versteht sich da fast von selbst. Zusammen mit den Musikkapellen, den lustig gestalteten und bunten Fußgruppen und natürlich den ausladenden und präsentablen Motiv- und Festwagen zogen rund 80 Gruppen durch das festlich geschmückte Dorf.

Anschließend marschierten Fahnenabordnungen ins Festzelt, wo zur Nachmittagsunterhaltung die Musikkapelle Steinheim aufspielte. Mit den „Dorfheiligen“ klang das rundum gelungene Bezirksmusikfest 2023 schließlich aus.