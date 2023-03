Musikkapelle Oberopfingen richtet Bezirksmusikfest im Bereich Memmingen aus

Die Musikkapelle Oberopfingen richtet im Bereich Memmingen das Bezirksmusikfest aus. Alles zum Termin, dem Programm und Wertungsspielen in Baden-Württemberg.

Unter dem Motto "Musik gewinnt" richtet die Musikkapelle Oberopfingen aus der Gemeinde Kirchdorf an der Iller im Landkreis Biberach das Bezirksmusikfest 2023 aus. Für die Großveranstaltung im 6. Bezirk des ASM (Allgäu-Schwäbischen Musikbunds) steht der Termin fest. Ebenso das Programm, wann die Wertungsspiele sind und wie viel die Tickets kosten werden.

Wann findet das Bezirksmusikfest 2023 in Oberopfingen statt?

Für das 57. Bezirksmusikfest im Bereich Memmingen ist die Musikkapelle Oberopfingen zuständig. Für vier Tage ist dann im Juni ab Donnerstag, 15. Juni, einiges geboten bis Sonntag, 18. Juni 2023.

Start: Donnerstag, 15. Juni

Ende: Sonntag, 18. Juni

Das Programm für das Bezirksmusik 2023 in Oberopfingen

Als einziges württembergisches Mitglied im Allgäu-Schwäbischen Musikbundes darf die Musikkapelle Oberopfingen das Bezirksmusikfest ausrichten. Deshalb sind auch einige Kapellen aus Baden-Württemberg geladen.

Donnerstag, 15. Juni (Eintritt frei) 18 Uhr - Auftakt mit Sternmarsch der Musikkapellen Heimertingen, Pless, Steinheim, Buxheim, Kirchberg, Dettingen, Kirchdorf, Erolzheim, Tannheim anschließend "Schwäbischer Abend" mit Waidigel

19.30 Uhr - Illertaler, Muckasäck, Lausbuam | Einlass ab 18.30 Uhr

Samstag, 17. Juni 19.30 Uhr - Berthold Schick und seine Allgäu

Sonntag, 18. Juni (Eintritt frei)

5 Uhr - Tagwache mit dem Musikverein Berkheim 9.15 Uhr - Festgottesdienst in der Kirche St. Vinzentius (Oberopfingen) 10.30 Uhr - Frühschoppen begleitet durch den Musikverein Rot an der Rot 13.15 Uhr - Gemeinschaftschor mit den eingeladen Kapellen aus Bayern und Baden-Württemberg 14 Uhr -Festumzug, anschließend Fahneneinmarsch ins Festzelt begleitet durch die Musikkapelle Steinheimer. Im Anschluss Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse 17.30 Uhr - Ausklang mit Die Dorfheiligen

Tickets im Vorverkauf kosten für Freitag 12 Euro und für Samstag 16 Euro. An der Abendkasse kosten die Tickets dann 15 Euro und 19 Euro. Vorverkaufsstellen sind das Rathaus Kirchdorf, Optik Wahl (Babenhausen & Ochsenhausen), sowie die Filialen der VR-Bank Memmingen in der Maximilianstraße in Memmingen als auch in Heimertingen und Legau.

Wann finden die Wertungsspiele 2023 in Oberopfingen statt?

Die Wertungsspiele finden bereits im April statt. Am Wochenende vom 22. April bis zum 23. April (Sonntag) treten die Musikkapellen gegeneinander an.