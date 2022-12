Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen klettern auf Rang vier

"Pflichtsieg vor der Weihnachtsfeier": Basketballer des TV Memmingen sichern sich Heimsieg gegen den VfL Buchloe. Das nächste Spiel findet im Januar statt.

20.12.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Pflichtsieg vor der Weihnachtsfeier“: Mit diesen Worten bezeichneten die Bezirksoberliga-Basketballer des TV Memmingen (TVM) ihren 77:70 (36:29) -Heimsieg gegen den VfL Buchloe. Dabei gab es laut TVM „Licht und Schatten, aber eben auch zwei wichtige Punkte“. Der TVM ist nach dieser Partie Vierter, Buchloe Schlusslicht.

Letzte Spiel im Kalenderjahr

Zum letzten Spiel des Kalenderjahres empfingen die Memminger Basketballer um das Trainerduo Alvir und Benjamin Salcin den bisher sieglosen Tabellenletzten der Bezirksoberliga aus Buchloe. Ein Pflichtsieg also, möchte man meinen, aber es kam anders.

Wunderbare Spielzüge zu Beginn

Zu Beginn gelang den Hausherren alles, und es gab wunderbare Spielzüge – vor allem auch unter die Körbe. Der in bestechender Form spielende Marvin Müller wurde von den Kollegen perfekt gefüttert, wie man im Basketball sagt, und versenkte einen Korb nach dem anderen. Von außen trafen Josua Schnug, Andreas Araban und auch die Defense-Spezialisten Markus Lanz und Luam Araya versenkten zur Freude der Fans jeweils ein wichtiges Dreipunktspiel.

Unkonzentriertheit bringt Memminger ins Wanken

Nach den ersten zehn Minuten hieß es 24:18. So ging es bis zur Pause weiter. Mahmoud Asfirh nutzte seine körperliche Überlegenheit und erzielte wichtige Punkte zum 36:29-Halbzeitstand. Dann aber zeigte sich der Schlendrian. Unkonzentriertheiten aufseiten der Memminger ermöglichten den Gästen aus Buchloe zahlreiche einfache Punkte. Auch von jenseits der Dreipunktelinie versenkten die Gäste viele unverteidigte Würfe, sodass sich das Blatt wendete und Buchloe mit einer 57:54-Führung in den letzten Spielabschnitt ging. Alvir Salcin wurde in der Viertelpause verständlichererweise laut und weckte sein Team auf. Das zeigte Wirkung, denn die Memminger konzentrierten sich wieder und zogen durch wichtige Punkte von Benjamin Salcin und des treffsicheren Josua Schnug wieder an Buchloe vorbei.

Buchloe stemmt sich gegen die Niederlage

Trotzdem blieb es bis zum Ende aus Sicht der Memminger unnötig spannend. Buchloe spielte nicht wie ein Tabellenletzter und stemmte sich gegen die Niederlage. Als dann aber am Ende Andreas Araban nach einem beherzten Zug zum Korb den Ball auf den freistehenden Marvin Müller durchsteckte, dieser den Ball versenkte und die Führung der Memminger auf vier Punkte anwuchs, brach auch der Widerstand der Gäste.

77:70 ist der Endstand für die Hausherren

Am Ende hieß es 77:70 für die Hausherren. Die Maustädter stehen jetzt mit zehn Punkten auf dem für sie „sehr guten vierten Tabellenplatz“. Die nach dem Spiel stattfindende Weihnachtsfeier war laut TVM „ein sehr gelungener Abschluss der als Team in dieser Spielzeit sehr gut funktionierenden Mannschaft“.

Man dürfe in der Rückrunde gespannt sein, ob die Memminger auch noch näher an die Tabellenspitze heranrücken könnten. Möglich sei alles.

Wie es jetzt für die Memminger weitergeht

Weiter geht es am Sonntag, 15. Januar, beim Tabellensiebten, dem TSV Haunstetten. Am 21. Januar findet ab 19 Uhr in der Elsbethen-Bismarck-Doppelturnhalle das nächste Heimspiel statt: gegen die Sportfreunde aus Friedberg (Vorletzter).

