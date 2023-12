Alle liebten "Gaia" auf der Memminger Meile - doch: "Das war grenzwertig für unsere Größe"

40.750 Besucher zog das Festival "Memminger Meile" im Sommer 2023 an. Höhepunkt: Die Gaia-Kugel in der Martinskirche. Doch es gibt eine Kehrseite der Medaille.

03.12.2023 | Stand: 14:10 Uhr

Sie lieferte mit den Worten der Zweiten Bürgermeisterin Margareta Böckh das "meistfotografierte Objekt in Memmingen im Sommer" und erzielte mit rund 40.750 Besuchern einen Rekord. Dazu hat die 29. Memminger Meile die Bürgerinnen und Bürger der Stadt statt der veranschlagten Haushaltsmittel von 86.500 Euro letztlich nur 74.100 Euro gekostet. Als er die Bilanz zum dreiwöchigen städtischen Kulturfestival dem Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss präsentierte, verpasste Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer der Euphorie aber einen kleinen Dämpfer. Denn das Ausstellungsprojekt "Gaia", Magnetpunkt der diesjährigen Meile, habe alle Beteiligten extrem gefordert: "Also bitte nicht denken: So machen wir's immer! Mit der Ausstattung, die wir haben, lässt sich das nicht so einfach wiederholen."

