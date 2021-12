Mindelheim lag ihm am Herzen: Mit 86 Jahren ist Bildhauer Georg Bayer gestorben. Seine Werke sind auf vielen Plätzen und in Gebäuden zu sehen.

21.12.2021 | Stand: 11:18 Uhr

Bis ins hohe Alter war Georg Bayer in seinem Atelier aktiv. Für den Bildhauer war Arbeit nie Last, sondern Freude, wie er gerne betont hat. Jetzt ist der angesehene Künstler im Alter von 86 Jahren gestorben. Werke des Mindelheimers sind nicht nur in der Kreisstadt, sondern im ganzen Landkreis und darüber hinaus auf öffentlichen Plätzen und in Gebäuden von Kirche, Behörden und Firmen zu sehen.