Jugendlicher bei Streit an der Bismarckschule in Memmingen verletzt

An der Bismarckschule in Memmingen ist diese Woche ein Streit zwischen vier Schülern offenbar eskaliert. Ein 15-Jähriger landete im Krankenhaus.

20.01.2023 | Stand: 17:19 Uhr

In der Bismarckschule in Memmingen ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr offenbar ein Streit zwischen vier Schülern eskaliert. Ein 15-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste, teilt die Polizei mit.

Laut dem Pressebericht hat die Mutter des 15-Jährigen den Fall am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Der Auseinandersetzung am Dienstag in der Schule ging wohl ein länger anhaltender Streit der vier Schüler voraus, der dann diese Woche eskalierte. Der 15-Jährige erlitt dabei eine Fraktur und musste stationär im Krankenhaus verhandelt werden.

15-Jähriger an der Bismarckschule in Memmingen krankenhausreif geschlagen

Von den drei mutmaßlichen Tätern kennen die Beamten bislang nur einen 14-Jährigen namentlich. Die Polizei Memmingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die genauen Hintergründe der Tat und die Identität der beiden anderen Tatverdächtigen sind Gegenstand der Ermittlungen.

