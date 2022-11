Blackout: Wie sollten die Menschen reagieren? Und: öffnen die Supermärkte, muss ich zur Arbeit?

Ob bei einem Blackout noch Trinkwasser läuft, der Rundfunk noch sendet und was die ersten Schritte der Behörden sind: Unter anderem das klären wir hier.

10.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wenn es wegen der Energiekrise zu einem Blackout, also einem großflächigen und lang anhaltenden Stromausfall kommt: Wie sollen die Menschen in Memmingen und im Unterallgäu in den ersten Stunden reagieren? Und welche ersten Schritte werden Stadt und Landkreis unternehmen? Darüber haben wir mit den jeweiligen Behörden gesprochen. Experten, etwa der Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, rechnen zwar nicht mit einem größeren Blackout, sondern eher mit kürzeren Stromausfällen. Dennoch bereiten sich Kommunen vorsichtshalber auf ein solches Szenario vor.

Was sind die ersten Schritte der Stadt und des Landkreises im Fall eines Blackouts?

Memmingen: Die Führungsgruppe Katastrophenschutz trifft sich im Feuerwehrhaus am Rennweg. Sie besteht aus Mitgliedern der Verwaltung und trifft alle politisch-administrativen Entscheidungen. Einer der ersten Schritte ist, die kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, etwa das Notrufsystem, sagt Thomas Schuhmaier, Leiter des städtischen Referats Öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Unterallgäu: Die Führungsgruppe Katastrophenschutz trifft sich im Landratsamt, heißt es dort. Ihr gehören der Landrat und Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Behörde an. „Hinzukommen nach Bedarf zum Beispiel Vertreter der Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks, der Sanitätsdienste, der Polizei, der Bundeswehr und es können auch Experten einbezogen werden.“

Bei einem Notfall: Wie kann ich Hilfe rufen?

Wenn Telefon und Handy nicht funktionieren, wie können die Menschen dann einen Notruf absetzen, etwa in einem medizinischen Notfall?

Memmingen: Beispielsweise müssten alle Feuerwehrhäuser der Stadt besetzt werden, damit Menschen dorthin kommen und einen medizinischen Notfall melden können.

Unterallgäu: Im Landkreis laufen derzeit die Planungen für Notruf-Anlaufstellen. In allen 130 Feuerwehrhäusern des Kreises könnten sie aber nicht eingerichtet werden. Deshalb werde an Lösungen gearbeitet. Sicherheitsbehörden wappnen sich für Blackout

Woher wissen die Behörden, dass es ein Blackout ist und nicht nur ein kurzfristiger Stromausfall?

Memmingen: Diese Information müsse die Regierung von Schwaben liefern. Wenn bereits alle technischen Kommunikationsmöglichkeiten ausgefallen sind, müssten zur Not beispielsweise Mitarbeiter der Regierung ins Auto steigen und die Kommunen ansteuern. Doch ob das klappt, weiß Schuhmaier nicht. „Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir zunächst wenige bis gar keine Informationen bekommen.“

Unterallgäu: Die Führungsgruppe informiert die Leitstelle und versucht, den Stromanbieter zu kontaktieren. Sollte keine Kommunikation möglich sein, „werden Meldewege über die Feuerwehr in Anspruch genommen“. Jemand muss also losfahren und Informationen einholen. So bereitet sich das Unterallgäu auf einen Blackout vor

Wie werden die Einwohner über die aktuelle Lage informiert?

Memmingen: Vor allem per Rundfunk, darüber seien die meisten zu erreichen. Die Stadt denke auch darüber nach, Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren zu lassen.

Unterallgäu: Per Radio und mobile Lautsprecheranlagen auf Feuerwehrfahrzeugen. Außerdem sollen Treffpunkte für die Einwohner eingerichtet werden, an denen es unter anderem Informationen gibt. Der Landkreis nennt sie Leuchttürme. Sie seien gerade in Planung. Sobald in einzelnen Gemeinden Standorte dafür festgelegt sind, würden die Einwohner informiert.

Feuerwehr und Hilfsorganisationen gehören auch zum Katastrophenschutz. Woher wissen die, wann sie wohin kommen müssen?

Memmingen: Dazu kann Schuhmaier noch nichts sagen, das werde in Memmingen derzeit geplant.

Unterallgäu: „Die Hilfsorganisationen müssen nach wie vor ihre regulären Aufgaben erfüllen“, heißt es vom Landratsamt. In der Führungsgruppe Katastrophenschutz gebe es zudem Fachberater aus den jeweiligen Organisationen, die als Bindeglied fungieren.

Wie wird ohne Telefon und Handy kommuniziert?

Wie können die Einheiten miteinander kommunizieren?

Memmingen: Ein Teil der Kommunikation kann über Funk laufen. Es gebe noch einige analoge Funkgeräte, die auch bei Stromausfall funktionieren. Und auch der Digitalfunk laufe bis zu 72 Stunden, sagt Stadtbrandrat Raphael Niggl. Dann gehe den Sendestationen die Energie aus. Ob der Staat dafür sorgen würde, dass sie darüber hinaus weiterhin mit Strom versorgt werden, könne er nicht sagen.

Unterallgäu: Je nach Dauer des Stromausfalls wird die Kommunikation mittels Digitalfunk oder Analogfunk aufrechterhalten.

Was sollen die Einwohner machen, wenn klar ist, dass es sich um einen Blackout handelt?

Memmingen: Jeder solle sich zunächst um die eigene Lebenssituation kümmern, rät Schuhmaier. Von einer zentralen Anlaufstelle, an der es Informationen gibt, hält er nichts. Das würde bei knapp 45.000 Einwohnern zu einem Massenauflauf führen.

Unterallgäu: „Sie sollten zunächst zuhause abwarten und Radio hören. Wenn der Strom ausfällt, muss geklärt werden, welches Ausmaß das Ganze hat.“ Bei den Treffpunkten, die von den Gemeinden eingerichtet werden, „erhalten die Menschen die notwendigen Informationen“. Sinnvoll sei, für Informationen ein batteriebetriebenes Radio zuhause zu haben.

Würde es Versorgungsstationen für die Einwohner geben?

Memmingen: Auch das sei bei 45.000 Menschen nicht zu machen. Beheizte Sammelunterkünfte, Suppenküchen, solche Angebote seien nicht möglich. Die Stadt bevorrate keine Lebensmittel. Deshalb sei es wichtig, dass jeder für sich selbst vorsorge, um einige Tage ohne Hilfe auszukommen. Nicht hamstern, sondern vorsorgen: So sollten Sie sich auf Katastrophen vorbereiten

Unterallgäu: Bisher sind keine Sammelunterkünfte geplant.

Muss ich trotz eines Blackouts zur Arbeit?

Muss ich auch im Fall eines Blackouts zur Arbeit?

Das könne nicht pauschal gesagt werden, so die Memminger Anwältin Julia Nanda, deren Schwerpunkt unter anderem Arbeitsrecht ist. Das müsse jeder Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber besprechen. Eine der Fragen sei etwa, ob jemand, der nur am PC arbeitet, eine andere Aufgabe erledigen könne, wenn der Strom weg ist.

Öffnen die Supermärkte?

Öffnen die Supermärkte auch im Fall eines Blackouts?

Würden Supermärkte trotz Stromausfalls öffnen? Das haben wir einige große Warenhaus-Unternehmen gefragt. „Es ist unsere unternehmerische Verantwortung, die Grundversorgung auch im Fall eines Stromausfalls sicherzustellen“, heißt es etwa bei Aldi Süd. Der Konzern habe dafür „umfassende Notfallpläne entwickelt“. „Wir bereiten uns derzeit auf alle möglichen Eventualitäten vor“, so die Antwort von Kaufland. „Unsere Netzersatzaggregate sorgen dafür, dass bei einem Stromausfall die Verkaufsbereitschaft weitestgehend bestehen bleibt.“

Generell sei „angesichts erprobter Lieferketten die Lebensmittelversorgung gesichert“, sagt Stefan Hertel, Pressesprecher des Handelsverbands Deutschland. Dennoch könne es bei einem Blackout zu vorübergehenden Marktschließungen und Einschränkungen in den Produktsortimenten, vor allem bei frischer und gekühlter Ware, kommen.

Rundfunk: Sieben Tage auf Sendung

Die Behörden wollen die Einwohner unter anderem über das Radio informieren, sollte es zu einem Blackout kommen. Aber sendet der Rundfunk bei Stromausfall noch? Ja, die öffentlich-rechtlichen Sender sind im Gegensatz zu Privatsendern dazu verpflichtet. In Bayern würde der Bayerische Rundfunk sieben Tage senden können, so lange reicht nach eigenen Angaben der Dieselvorrat für die Notstromaggregate. Danach reguliere der Staat die Dieselversorgung. Ob der Rundfunk dann noch versorgt werden würde, sei nicht klar. Weil der Sender Bayern 1 die größte Reichweite habe, sollen darauf Warnmeldungen zu hören sein.

Das Trinkwasser

Wie lange das Trinkwasser fließt

Wasserwerke müssen mit Notstromaggregaten ausgerüstet sein. Die Memminger Stadtwerke etwa könnten mit ihrem Dieselvorrat die Wasserversorgung mindestens sieben Tage aufrecht erhalten, sagt Marcus Geske, technischer Leiter der Stadtwerke.

Im Falle eines Blackouts fielen viele technische Geräte aus, etwa Heizungen. Deshalb werde der Wasserbedarf in einem solchen Szenario vermutlich sogar sinken. „Der Dieselvorrat dürfte somit länger reichen. Danach kann kein Wasser mehr gefördert und über das Versorgungsnetz verteilt werden.“

Medizinlager und Strom aus Diesel fürs Klinikum

Das Klinikum Memmingen kann bei einem Stromausfall ein bis zwei Wochen über Notstromaggregate versorgt werden, sagt Dr. Rupert Grashey, Chefarzt Stabsstelle für Notfall- und Katastrophenmedizin am Klinikum. Falls ein Blackout länger dauern sollte, sei bis dahin eine anderweitige Notversorgung aufgebaut worden, davon geht Rupert Grashey aus. In dieser Zeit könnten alle Funktionen aufrechterhalten werden, etwa Geräte für Operationen. Medikamente und Lebensmittel reichten mindestens eine Woche. Danach könnte fehlende Medizin bei Großhändlern geordert werden. Dass ein Blackout das Klinikum komplett lahm legt, da macht er sich keine Sorgen. „Schon in einer Woche kann ich relativ viel Struktur aufbauen“, mit der der Betrieb auch während eines längeren Stromausfalls gewährleistet sei. Welche Vorkehrungen hat das Klinikum noch getroffen für den Fall der Fälle? „Wir klopfen alle Bereiche ab.“ Schwachstellen würden dabei behoben. „Es ist gut und sinnvoll, sich damit zu beschäftigen.“