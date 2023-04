Eine Million Mark für fünf Instrumente in Memmingen

Der Bläserchor St. Martin in Memmingen feiert das 100-jährige Bestehen. Wie es die Gruppe schafft, Nachwuchs zu gewinnen und somit zu wachsen.

In seinen Augen sind Leidenschaft und Freude zu erkennen, wenn er von der Geschichte und dem heutigen Wirken spricht. Das Herz von Rolf Spitz schlägt für die Musik. So wie das der weiteren 42 aktiven Musikerinnen und Musiker des Bläserchors St. Martin Memmingen. Der Bläserchor feiert das 100-jährige Bestehen, wurde am 10. Mai 1923 gegründet. Während andere Chöre mit Mitgliederschwund zu kämpfen haben, wächst der Bläserchor stetig weiter. Wie das geht? Wir blicken mit Dirigent Rolf Spitz (62) auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Wie für gut eine Million Mark fünf Instrumente gekauft werden

Im Jahr 1908 wurde in Memmingen der Posaunenchor des CVJM gegründet. Ziel war, gemeinsam Ausflüge zu unternehmen. Eine Orgel konnte dazu aber nicht mitgenommen werden. Mit Trompete, Horn und Posaune wurde die Gemeinde begleitet. In diesem Posaunenchor spielte auch Michael Geiger mit, der 1923 den Bläserchor des evangelischen Gemeindevereins gründete.

Die ersten Mitglieder waren neben ihm Johannes Wassermann, Andreas Lempenauer und Franz-Xaver Maier. Durch die Unterstützung des Fabrikanten Wilhelm Kayser, der Vorsitzender des evangelischen Gemeindevereins war, wurde es dem Chor trotz der herrschenden Inflation ermöglicht, bei der Firma Reisser in Ulm für gut eine Million Mark fünf Instrumente zu erwerben. Somit konnte mit den Proben begonnen werden. Der Mitgliederstand stieg rasch auf 16 Bläser an.

Zeit im Nationalsozialismus war für den Chor in Memmingen schwer

1935 trat der Bläserchor dem Verband der evangelischen Posaunenchöre in Bayern bei. Der Grund: In der Zeit der nationalsozialistischen Diktatur wurden alle musikalischen Gruppen in die Reichsmusikkammer eingegliedert. Nur wer dort angemeldet war, war berechtigt, seine Musik in der Öffentlichkeit darzubringen, so Spitz. Das gemeinsame Spielen wurde während des Zweiten Weltkriegs immer schwieriger.

„Doch 1948 erlebte der Bläserchor eine gewisse Blütezeit. In diesem Jahr bildete sich eine Jungbläsergruppe, die von Michael Geiger angelernt wurde.“ Die Arbeit des Bläserchors ging kontinuierlich weiter. Das Repertoire und die Auftritte wurden ausgebaut. Die stetige Arbeit mit den Nachwuchsbläsern blieb. Der Faktor Aus- und Fortbildung sei ganz wichtig.

Nachwuchsgewinnung durch Aus- und Fortbildung ist wichtig. Bild: Maike Scholz

Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Euphonium, Tenorhorn, Posaune, Tiefbässe, Bariton: Heute sind alle Blechblasinstrumente im Bläserchor vertreten. „Wir sind kein Verein, sondern eine Untergruppierung der Kirchengemeinde St. Martin“, so Spitz. Gottesdienste, Geburtstagsständchen, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen, öffentliche Veranstaltungen, Empfänge der Stadt sowie Konzerte: Etwa 120 Veranstaltungen begleitet der Bläserchor jährlich. Hinzu kämen gut 48 Proben; jeden Freitag ab 20 Uhr im Alten Gemeindehaus an der Pfaffengasse.

Die Corona-Pandemie habe die Arbeit ins Stocken gebracht. Der Bläserchor hat sich über die Zeit mit Auftritten im Internet geholfen. „Eine fantastische Gemeinschaftsleistung – technisch als auch bläserisch“, sagt Spitz. Der 62-Jährige hatte im Jahr 1971 mit der Ausbildung im Bläserchor begonnen – und zwar am Tenorhorn. Mit 14 Jahren sei er dann auf Posaune umgestiegen. Als er 27 Jahre alt war, hat er den Chor übernommen. Das war im Jahr 1987.

Dirigent und Bläserchorleiter Rolf Spitz. Bild: Maike Scholz

„Die Gemeinschaft ist einfach ganz toll. Es macht so viel Spaß“, erzählt er. Wieder sind Leidenschaft und Freude in seinen Augen zu erkennen. Es gehe um das gemeinsame Musizieren. „Wir arbeiten gemeinsam auf ein Ziel hin, arbeiten zusammen an der Erfüllung“, zeigt der Dirigent auf. Die Altersspanne des Bläserchors liege derzeit zwischen 20 und 63 Jahren. Die Ausbildung beginne mit neun Jahren.

Der Bläserchor beteiligt sich im Jahr an gut 120 Veranstaltungen. Bild: Maike Scholz

Memmingen, Memmingerberg, Heimertingen, Woringen und Engishausen bei Egg: Die Mitglieder des Bläserchores kommen aus einem größeren Einzugsgebiet. Sie verbinde die Musik. „Die Menschen suchen die Abwechslung. Der Bläserchor besteht aus Musikerinnen und Musikern aller Berufsgruppen. Durch die stetige Jugendarbeit gelingt es uns, den Bläserchor auszubauen“, sagt Spitz.

Instrument lernen? Das geht in Memmingen nicht nur in jungen Jahren

Lernen, zu musizieren, kann man nicht nur in jungen Jahren. Bestes Beispiel: Im Jahr 2019 trat eine Gruppe von 40- bis 60-Jährigen an den Chor heran, die ein Instrument erlernen wollten. „Sie sind zum festen Bestandteil geworden.“