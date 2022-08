Blasmusik in der USA: Unterallgäuer Musiker treten in den Staaten auf

Nach drei Jahren Pause reist die Bavarian-Texas-Band wieder in die Staaten. Dort sind sieben Auftritte geplant. Was und wo sie dort spielen.

Nach drei Jahren macht sich die Bavarian-Texas-Band wieder auf den Weg nach Texas. Von Frankfurt aus startet die 29-köpfige Reisegruppe, darunter 21 Musikerinnen und Musiker, am 14. September mit einem Direktflug nach Dallas. Während des 21-tägigen Aufenthalts sind sieben Auftritte geplant, daneben bleibt Zeit, um Sehenswürdigkeiten zu besuchen.

Es ist bereits die 14. Reise der Kapelle, deren Musikerinnen und Musiker überwiegend aus dem Landkreis Unterallgäu kommen. Einige waren bereits mehrmals dabei. Organisiert wurden diese Reisen bisher von Edmund Mikusch. Da er nicht mehr mit von der Partie ist, übernahmen diese Aufgabe Martin Wegele aus Unteregg und Bruno Heyer aus Westerheim. Während Wegele für die Zusammenstellung der Kapelle und das Programm zuständig war, buchte Heyer die Übernachtungen.

Blasmusik in den USA: Von böhmisch-bayerischer Musik bis hin zu modernen Stücken

Die musikalische Leitung hat Josef Felix aus Bad Bayersoien, er hielt mit der Kapelle in Loppenhausen drei Proben ab. Das Repertoire der Texas-Band besteht aus böhmischer und bayerischer, aber auch moderner Musik. Stolz ist Wegele auf die Qualität seiner Band: „Es sind sehr gute, ambitionierte Musiker, von denen jeder mindestens zwei Instrumente spielt.“ Ebenso zeichne der Gesang die Gruppe aus. Mit dabei sind auch drei Musiker vom 5er Blech. (Lesen Sie auch: Gruppe "OHO - die Blasmusik": Unterhaltungsmusik auf drei CDs und mit hohem Anspruch)

Von Dallas aus führt die diesjährige Tour zunächst in den knapp 100 Einwohner zählenden und von Deutschen gegründeten Ort Round Top, wohin die Kapelle seit vielen Jahren freundschaftliche Beziehungen pflegt. Dort sind die Musiker fünf Tage privat untergebracht und treten zweimal beim örtlichen Schützenverein auf. Sie spielen bei einem bayerischen Bierabend zusammen mit der texanischen Jodelgruppe „Enzian Buam“ und tags darauf bei der Proklamation des neuen Schützenkönigs. Die Gastgeber haben auch Ausflüge geplant, unter anderem eine Ranch-Tour mit einem Barbecue. Danach fliegt die Kapelle für drei Tage nach Las Vegas.

Sorge vor Corona-Infektionen: "Mir wird ein Stein vom Herzen fallen, wenn alle im Flugzeug sitzen"

Die nächsten Auftritte finden beim Oktoberfest der deutschen Staffel auf der Sheppard Air Force Base bei Wichita Falls in Nordtexas und zur Eröffnung des Oktoberfests einer Brauerei statt. Beim Konzert bei der Staffel wird mit etwa 500 Besucherinnen und Besuchern gerechnet. Auch eine Besichtigung der Base ist geplant. Danach tritt die Kapelle in einem großen Biergarten in New Braunfels auf. Den Abschluss bilden zwei Spieltermine in Walburg: ein Bierabend in einem von einem Deutschen geführten Restaurant und am Tag darauf die Gestaltung eines Gottesdienstes mit anschließendem Frühschoppen. (Lesen Sie auch: Wieder Gäste aus England in Friesenried)

Wegeles größte Sorge ist nun, dass Musiker wegen einer Coronainfektion nicht mitreisen könnten. „Mir wird ein Stein vom Herzen fallen, wenn alle im Flugzeug sitzen“, sagt er.