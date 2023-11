Aufs Eis geführt

BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth schaut sich Sportarten an. Dieses Mal führt sein Weg in ein Eisstadion.

29.11.2023 | Stand: 15:15 Uhr

Der Kreisvorsitzende des Landes-Sportverbandes (BLSV) macht eine Tour zu 44 Sportarten. Unsere Redaktion begleitet Benjamin Adelwarth dabei. Nun war Station elf an der Reihe: die Eishockeyspieler des ESV Türkheim.

„Mein Gott, sind die flink“, sagt Benjamin Adelwarth, als er einen Blick auf die Eisfläche des Sieben-Schwaben-Eisstadions in Türkheim wirft. Dort trainiert gerade die U13-Eishockeymannschaft des ESV Türkheim und gibt dem Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) gleich einen Eindruck, was ihn rund eine Stunde später erwarten könnte: nämlich ein richtiges Eishockey-Training.

Auf Schlittschuhen kann sich Benjamin Adelwarth halten

„Ich kann mich auf Schlittschuhen halten“, sagt Adelwarth. Zwei-, dreimal im Jahr sei er mit seinem Sohn beim Eislaufen. Aber Eishockey? Das ist Neuland für ihn. Und nötigt ihm wirklich Respekt ab. „Ich hoffe, Ihr habt Nachsicht“, sagt er beim kurzen Plausch mit Michael Fischer und Felix Furtner. Die beiden Trainer der Ersten Mannschaft der „Celtics“ versprechen es – augenzwinkernd.

Doch ehe Adelwarth überhaupt seine ersten Runden auf dem Eis drehen kann, wird es noch dauern. Vor dem Training steht das Umziehen. Und das kann bei Eishockeyspielern, deren Ausrüstung problemlos den Kofferraum eines Kleinwagens füllen kann, etwas dauern.

Das Ankleiden dauert - 19 Minuten

Bei Adelwarth und Landrat Alex Eder sind es 19 Minuten, bis beide unter tatkräftiger Unterstützung von Mannschaftsführerin Ines Kodytek und Betreuer Quirin Heinlein Schienbeinschoner, Brustschutz, Schlittschuhe und Co. anhaben. Der Halsschutz, der seit dem tragischen Tod des Eishockey-Profis Adam Johnson vor wenigen Wochen als zusätzliche Schutzausrüstung gefordert wird, ist für die Herren des ESV Türkheim noch kein Muss. „In sämtlichen Jugendmannschaften haben wir ihn aber“, sagt Ines Kodytek. Bei den Profis in der DEL wird der Halsschutz ab 1. Januar 2024 verpflichtend sein, sämtliche Ligen darunter werden dann wohl nachziehen.

Vom Kabinengang in Richtung Eisfläche des Sieben-Schwaben-Eisstadions

Nachdem Adelwarth und Eder fertig eingekleidet sind, stapfen sie durch den Kabinengang in Richtung Eisfläche des Sieben-Schwaben-Eisstadions. Während sich die „Celtics“ auf beide Tore einschießen, machen die beiden Neulinge mit Quirin Heinlein entlang der Mittellinie erst einmal ein leichtes Einlaufen: hin und her, von Bande zu Bande. Mal mit Kurven, mal mit dem Puck am Schläger. Das Laufen und das Bremsen klappen schon recht gut.

„Wie verrückt sind eigentlich Eishockey-Torhüter“, fragte sich Adelwarth (rechts) beim Training. Bild: Axel Schmidt

Dann dürfen sich Adelwarth und Eder den Puck hin und her spielen. Und schon wird es schwieriger. Es dauert etwas, bis die beiden herausfinden, wie viel Kraft sie für einen Pass aufwenden müssen und wie sie den Schläger am besten halten, damit der Puck auch beim Mitspieler ankommt. Doch auch diese Hürde meistern Adelwarth und Eder. Es folgt der Torschuss: Wie bei einem Penalty laufen die Spieler mit dem Puck am Schläger von der Mittellinie auf das Tor zu und versuchen, den Torhüter zu überwinden. Die Erfolgsquote bei Benjamin Adelwarth ist dabei überschaubar: null Treffer. Dafür aber bekommt er langsam ein Gefühl für den Umgang mit dem Schläger und dem Puck.

Das bleibt auch „Celtics“-Trainer Michael Fischer nicht verborgen. Bei der nächsten Übung bezieht er Adelwarth und Eder in die Übungen mit ein. „Seine Ansprachen vor der Mannschaft waren recht kurz und klar“, sagt Adelwarth hinterher. „Mir wurde dann gesagt, ich soll mich erst einmal hinten anstellen und zugucken, wie das läuft.“

Torschuss, Pass, Torschuss: So läuft es ab

Diesmal soll ein Torschuss abgegeben werden, danach ein Pass empfangen und erneut aufs Tor geschossen werden. Die Grundidee der Übung hat Adelwarth schnell verinnerlicht. Die Ausführung ist im Vergleich zu den „Profis“ der Türkheimer „Celtics“ deutlich langsamer. Es hat etwas von Zeitlupen-Charakter. Allerdings: Adelwarth gelingt dabei der erste Torerfolg. Dass er gleich danach den Pass eines Mitspielers verpasst – geschenkt.

Gemeinsam geschwitzt: Landrat Alex Eder (vorne, Vierter von links) und Benjamin Adelwarth (vorne, Fünfter von links) hatten beim Training mit den Türkheimer „Celtics“ viel Spaß. Bild: Axel Schmidt

„Die beiden stellen sich fürs Erste Mal gar nicht schlecht an“, sagt Trainer Michael Fischer. Dass sie mit dem Tempo der „Celtics“ nicht mithalten können, ist von vornherein klar. „Die Geschwindigkeit ist der Wahnsinn“, sagt Adelwarth völlig verschwitzt nach dem Training. „Ich hatte vor diesem Termin wirklich Respekt, weil es eine Sportart ist, die unglaubliche Koordination erfordert.“

So gehe es nicht nur darum, den Puck irgendwie mit dem Schläger zu treffen, sondern auch gleichzeitig immer das Gleichgewicht zu halten. Gut, dass seine Trainingskollegen auf Checks und ähnliche Zweikämpfe verzichtet haben. „Es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre das ein Sport für mich.“