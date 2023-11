Für manchen hängt der Korb recht hoch

Serie (Teil 10): Seine Tour durch die Sportarten führt den BLSV-Kreisvorsitzenden Benjamin Adelwarth zu den Basketballern des TSV Ottobeuren.

01.11.2023 | Stand: 12:27 Uhr

Der Kreisvorsitzende des Landes-Sportverbandes (BLSV) macht eine Tour zu 44 Sportarten. Unsere Redaktion begleitet Benjamin Adelwarth dabei. Nun war Station zehn an der Reihe: bei den Basketballern des TSV Ottobeuren.

Give & Go, Pick & Roll, Fast Break, Goaltending: Heute wird Englisch gesprochen! Wir sind zu Gast in der Sporthalle Ottobeuren, wo sich Benjamin Adelwarth bei seiner zehnten Station beim Basketball versucht. Wir werden bereits von Christian Gahm erwartet, seit April dieses Jahres Abteilungsleiter beim TSV Ottobeuren und in Personalunion Trainer der Zweiten Herrenmannschaft des Vereins, die in der Bezirksklasse spielt. Die Erste Mannschaft geht in der Bezirksliga Schwaben auf Korbjagd. Wir sind alle Sportler, also sind wir gleich beim „Du“.

Zulauf bei der Sportart Basketball

Es ist noch nicht lange her, da wurden die deutschen Basketballer und ihr kanadischer Trainer Gordon Herbert in Manila nach einem 83:77-Sieg im Finale gegen Serbien für viele doch etwas überraschend Weltmeister. Laut Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball-Bunds, hat der WM-Titel einen regelrechten Boom bei Jungen und Mädchen ausgelöst. Christian Gahm dazu: „Bei uns? Wir haben eher während und nach Corona einen Zulauf verzeichnet.“ Mit 105 Mitgliedern sei man inzwischen sowieso an der Kapazitätsgrenze angelangt – was Trainer und Hallenzeiten betreffe.

Die Teams beim TSV Ottobeuren

Seit Anfang der 90er-Jahre wird beim TSV Ottobeuren Basketball gespielt. Es gibt zwei Herrenteams, jeweils eine männliche U20, U18 und U16, eine weibliche U16, und gemischte Mannschaften der Altersklassen U14, U12 und U10.

Die Erwachsenen und die älteren Jugendlichen spielen mit Basketbällen der Größe sieben. Derartige Bälle haben einen Umfang von maximal 78 Zentimetern und sind bis zu 650 Gramm schwer. Jüngere Basketballer spielen mit der Größe sechs, die Kleinsten mit Ballgröße fünf. Der Korb, in den es den Ball zu werfen oder bei einem Layup (Korbleger) zu versenken gilt, hat immer einen Durchmesser von 45 Zentimetern.

Der Ring des Korbes befindet sich dabei grundsätzlich in einer Höhe von 3,05 Metern. „Bis zur U12 soll auf niedrigeren Körben gespielt werden“, sagt Christian Gahm. Aber nicht alle Körbe seien mit der Technik ausgestattet, mit der sie auf 2,60 Meter abgesenkt werden könnten.

Von Christian Gahm, dem Trainer der Zweiten Mannschaft, ließ sich Benjamin Adelwarth zeigen, wie man richtig mit dem Basketball dribbelt. Bild: Kurt Kraus

Wie sieht es mit dem Balldruck aus? „Die müssen halt springen“, sagt Christian Gahm und lacht. „Wir pumpen sie nach Gefühl auf.“ Dann holt er einen Ball mit dem Schriftzug „Wilson“ aus dem Schrank und drückt ihn Benjamin Adelwarth in die Hand. Wilson? War das nicht der gute Freund von Tom Hanks, der in dem Film „Cast Away“ auf eine einsame Insel verschlagen wurde? Das sei ein Volleyball gewesen, berichtigt mich Christian Gahm.

Seit seiner Schulzeit erstmals wieder einen Basketball in der Hand

Jetzt hat Benjamin Adelwarth, inzwischen 40 Jahre alt, also erstmals seit seiner Schulzeit wieder einen Basketball in der Hand. Man sieht es: Die ersten Dribblings und Wurfversuche kommen noch ein wenig ungelenk daher. Dann kommen die Jungs der Zweiten Mannschaft hinzu, die von Christian Gahm trainiert werden. Dribbeln, Zuspielen, Blocken, Werfen oder Korbleger. Und alles nach Möglichkeit ohne Schrittfehler. „Auf geht’s!“, ruft Christian Gahm.

„Nicht schlafen!“ Es sieht so einfach aus, wenn die Basketballer des TSV Ottobeuren ihre Spielzüge einüben. Fast jeder Ball fällt in den Korb. Bei Benjamin Adelwarth eher weniger. Aber er kommt immer besser rein in die einzelnen Spielformen, darf mal in der Offense (Angriff), mal in der Defense (Verteidigung) ran. Apropos Verteidigung: Die erfolgt bei den Jugendlichen und auch in der Bezirksliga in Manndeckung. Natürlich gibt es auch das System, das im Fußball Raumdeckung genannt wird. Im Basketball heißt es Zonenverteidigung.

Spieler in Ottobeuren messen allesamt mindestens 1,90 Meter

Die Spieler, die von Christian Gahm trainiert werden, messen allesamt mindestens 1,90 Meter oder mehr. Möglichst groß zu sein, sei im Basketball sicher kein Nachteil, meint der Coach. Aber der deutsche Spieler Dennis Schröder, mit 188 Zentimetern eher ein kleinerer Spieler, habe ja bewiesen, dass es nicht allein auf die Körpergröße ankomme.

Viel wichtiger sei der Antritt. Die ersten zwei, drei Schritte seien entscheidend. Basketball ist ja wohl ein absolut körperloses Spiel, oder? Christian Gahm verdreht die Augen und schaut uns an: „Nein, so ist es nicht.“ Beim Verteidigen habe man zwei Möglichkeiten: „Entweder ich gehe auf den Ball oder ich versperre den Weg des Spielers zum Korb.“ Wenn man dem Gegner den Ball aus der Hand schlage, könne man durchaus dessen Hand berühren, aber halt nicht den Arm. Und man könne einen Gegner auch wegdrücken, aber halt nicht schubsen.

Und wenn der Ball an den Fuß geht? „Ein Regelverstoß liegt nur dann vor“, sagt er, „wenn der Fuß erkennbar zum Ball geht.“ Vier mal zehn Minuten dauert ein Basketballspiel. Gespielt wird fünf gegen fünf, bei der U10 vier gegen vier.

24 Sekunden hat jedes Team für einen Angriff Zeit

Der Kader der Ersten Mannschaft des TSV Ottobeuren umfasst derzeit zwölf Spieler. Mit zum Spiel fahren meist nur zehn. Die Leistungsträger der Mannschaft sind bis zu 30 Minuten auf dem Platz. 24 Sekunden hat jedes Team Zeit für einen Angriff. Jeder Spieler hat quasi vier Fouls frei. Nach dem fünften ist die Partie für ihn beendet.

Christian Gahm hat sichtlich Spaß an seinem Job und ist äußerst engagiert. Er lässt laufen, feuert an, unterbricht, lobt und korrigiert seine Spieler – auch Benjamin Adelwarth, der jetzt schon mal einen „Give & Go“ (Doppelpass) spielen kann. Nach einer halben Stunde ist er ganz schön außer Atem. Aber es habe ihm Spaß gemacht, sagt er und strahlt.