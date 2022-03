Blumenkönigin schlüpft am 7. Mai wieder in ihre Robe

Königin Marina, die Orchidee, freut sich darauf, dass „Memmingen blüht“ nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfindet. Was ihr daran besonders gefällt.

24.03.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Schon seit dem Jahr 2017 ist die Memminger Blumenkönigin Marina, die Orchidee, im Amt – in den Coronajahren 2020 und 2021 allerdings ohne die üblichen Repräsentationsauftritte. Im bürgerlichen Leben arbeitet die 29-jährige Marina Rehklau als Industriekauffrau bei der Firma Goldhofer. Doch am Samstag, 7. Mai, schlüpft sie wieder in ihre Königinnenrobe – für den großen Familientag „ Memmingen blüht 2022“.

Frau Rehklau, Sie gehen vermutlich als langjährigste Regentin in die Blumenköniginnen-Geschichte der Stadt ein – allerdings fiel Ihr Haupteinsatztag wegen Corona schon zweimal aus. Wie viele Auftritte haben sie normalerweise übers Jahr und hatten Sie überhaupt Termine seit „Memmingen blüht“ 2019?

Marina: Hauptsächlich im Einsatz ist die Blumenkönigin bei „Memmingen blüht“, beim Stadtfest und beim Weinfest. Es gab aber auch Einladungen von anderen Städten, ich war beim Käsefest in Lindenberg, bei den Rosentagen in Traunstein und 2018 sogar in Berlin bei der Landesgruppe Bayern der SPD-Bundestagsfraktion zur Jubiläumsfeier „100 Jahre Freistaat Bayern“. Gut in Erinnerung habe ich auch das Brückenfest von Ferthofen und Aitrach. Das war aber alles vor Corona.

2020 sollte es ein großes Königinnen-Treffen zum 20-Jährigen von „Memmingen blüht“ geben. Das wurde jetzt endgültig abgesagt. Bedauern Sie das?

Marina: Das ist natürlich schade, aber man will das zum 25-Jährigen von „Memmingen blüht“ nachholen. Da sind dann auf jeden Fall alle bisherigen Blumenköniginnen wieder dabei.

Lesen Sie auch

Veranstaltungen Memmingen 2022 „Memmingen blüht“ 2022 soll am Samstag vor Muttertag stattfinden

Wie lange wollen Sie nun noch weiterregieren?

Marina: Ich hatte mein Abdankung eigentlich schon geplant. Aber als dann wegen Corona unsicher war, wie es weiter geht mit „Memmingen blüht“, habe ich Claudia Flemming, die im Stadtmarketing für die Blumenkönigin zuständig ist, angeboten, dieses Jahr noch weiterzumachen. 2023 wird es dann aber auf jeden Fall einen Wechsel geben.

Wie sind Sie überhaupt zur Königinnenwürde gekommen?

Marina: Durch Mundpropaganda. Ein Bekannter von mir wohnt in der gleichen Straße wie Frau Flemming, der hat mich vorgeschlagen und den Kontakt hergestellt.

Freuen Sie sich schon auf dem 7. Mai? Wie sehen die Planungen dafür aus?

Marina: Es ist noch nicht ganz entschieden, wie der Tag genau ablaufen soll. Zum Beispiel ob es eine große Bühne mit Showprogramm gibt. Der Handwerker- und der Automarkt und wohl auch ein „Geleit der Blumenkönigin“ werden aber stattfinden. Ich hoffe sehr, dass wir den Tag mit so vielen Programmpunkten wie möglich feiern und dass wieder viele Menschen fröhlich zusammen sein können.

Was ist besonders schön an diesem Tag?

Marina: Alles! Ich genieße es, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu feiern und in Kontakt mit vielen Menschen zu kommen. Egal ob bei „Memmingen blüht“ oder bei den anderen Festen, diese persönlichen Begegnungen sind das Schönste. Ich bin aufgewachsen mit den Memminger Festen, da trifft man immer Leute, die man sonst das ganze Jahr über nicht sieht. Besonders gern schlendere ich bei „Memmingen blüht“ durch den Kunsthandwerkermarkt. Schade ist, dass das Blumenthema immer weniger wird.

Haben Sie als Blumenkönigin auch Verehrer?

Marina: Ich bekomme sogar regelmäßig Fanpost. Auch von auswärts fragen immer wieder Leute nach Autogrammen von mir. Manche sammeln nämlich Karten von allen Königinnen. Wie sie auf mich kommen, weiß ich nicht, vielleicht über meine Facebookseite? Die Blumenkönigin hat ja eine eigene. Manche schreiben mir auch, wie toll sie die Feste finden, auf denen ich dabei war.

Kommen da auch mal Dating-Angebote von Männern?

Marina: Eher nicht. Die Thematik Königin kommt eher bei den Kleineren und bei der älteren Generation an. Vor allem Kinder finden es toll, wenn ich mit meinem Prinzessinnenkleid vor ihnen stehe. Meine Altersklasse ist da eher nicht so interessiert. Aber ich bin sowieso kein Single mehr.

Sie müssen bei Ihren Auftritten ja nicht nur in die Menge winken, sondern auch Reden halten.

Marina: Ich hatte große Angst, vor so vielen Menschen reden zu müssen. Wenn ich in der Schule irgendetwas präsentieren musste, war das immer ein Horror für mich. Aber diese Angst habe ich mit meinem Amt total überwunden. Dabei habe ich immer spontan geredet, die Situation auf mich wirken lassen und auf Fragen so geantwortet, wie es mir in den Sinn gekommen ist. Das Vertrauen dafür haben mir auch die tollen Leute hinter der Bühne gegeben, die das alles organisieren.

Gibt es etwas, was der Monarchin nicht gefällt?

Marina: Schön wäre, wenn die Blumenkönigin noch präsenter sein würde in Memmingen, zum Beispiel auch beim Fest der Kulturen, bei Eröffnungen oder Jubiläen. Oder wenn ich öfter mal den Oberbürgermeister begleiten dürfte. Ich finde es schade, dass es da nicht mehr Termine gibt, ich soll ja die Stadt als Kulturbotschafterin repräsentieren. Da sind andere Königinnen mehr gefragt. Viele haben allerdings ein Produkt hinter sich, da gibt es natürlich viel mehr Gelegenheiten für Auftritte. Trotzdem könnten es auch bei uns noch mehr sein. Das Potenzial dazu wäre vorhanden und ich wäre offen dafür gewesen.

Hand aufs Herz: Viele schleppen noch ein paar Corona-Pfunde auf der Hüfte mit sich rum. Passt das maßgeschneiderte Königinnen-Kleid noch?

Marina: (lacht) Ich habe es seit 2019 nicht mehr angehabt, aber es wird schon noch passen. Auf jeden Fall gefällt es mir immer noch sehr gut.

Lassen Sie uns noch kurz über Blumen reden: Ihre Lieblingsblume ist die Orchidee. Auf welche Blume freuen Sie sich nach dem Winter am meisten?

Marina: Auf keine spezielle. Nach dem Winter ist alles schön, was wieder Farbe ins Leben bringt. Und nicht nur Blumen, mir gefallen zum Beispiel auch Palmkätzchen, weil sie Osterstimmung verbreiten. Und Tulpen finde ich sehr schön. Das würde mich schon mal reizen, zur Tulpenblüte nach Holland zu fahren.