Ins Klinikum mit blutigem Husten, Kurzatmigkeit, Brustschmerz

Akute und chronische Lungenerkrankungen sind vielfältig. Am Klinikum Memmingen kümmern sich zwei Lungenfachärzte um die Patienten. Dieses Verfahren hilft dabei.

19.06.2023 | Stand: 15:44 Uhr

Husten, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit – die Symptome bei Lungenerkrankungen sind vielfältig und dementsprechend mannigfaltig sind ihre Ursachen. Im Klinikum Memmingen kümmern sich seit Kurzem gleich zwei neue Lungenfachärzte um die Belange der Patienten und Patientinnen, teilt das Klinikum mit: Dr. Kumar Nishant Tiwari und Dr. Stefan Hüttner.

Oberarzt Dr. Kumar Nishant Tiwari ist Lungenfacharzt am Klinikum Memmingen. Bild: Maria Bayer

„Lungenerkrankungen schränken die Lebensqualität oftmals stark ein“, weiß Oberarzt Dr. Kumar Nishant Tiwari, der gemeinsam mit Dr. Stefan Hüttner die Lungenheilkunde (Pneumologie) in der Medizinischen Klinik I am Klinikum Memmingen unter Chefarzt Prof. Dr. Andreas May betreibt. „Die Menschen, die zu uns kommen, sind oft sehr krank und besonderen Belastungen ausgesetzt“, schildert Tiwari. Hier seien Empathie, Geduld und hohes Fachwissen gefragt, denn die Bandbreite der Erkrankungen sei in der Lungenheilkunde extrem groß. „Sie reicht von angeborenen Atemwegserkrankungen wie Asthma oder Mukoviszidose über akute Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Bronchitis, bis hin zu erworbenen Erkrankungen etwa durch Schadstoffe aus der Umwelt wie Rauchen oder Feinstaub“, erklärt Hüttner. Gemeinsam bemühen sich die beiden Oberärzte um eine schnelle Diagnostik und bestmögliche Therapie der Patienten die zum Teil mit blutigem Husten, Atembeschwerden, Schmerzen in der Brust oder pfeifenden Atemgeräuschen das Krankenhaus aufsuchen.

Oberarzt Dr. Stefan Hüttner ist Lungenfacharzt am Klinikum Memmingen. Bild: Maria Bayer

„Hauptbestandteil unserer Untersuchungen ist die sogenannte Bronchoskopie“, erklärt Dr. Tiwari. Bei dieser Spiegelung der Atemwege würden Luftröhre und Bronchien mithilfe eines dünnen, biegsamen Instruments („Bronchoskop“) auf krankhafte Veränderungen hin abgesucht. Die Ärzte können auch kleine Werkzeuge durch das Bronchoskop einführen, damit sie Gewebeproben aus den Lungen oder den Atemwegen entnehmen können. „So können wir Lungenerkrankungen diagnostizieren und einige Krankheiten auch gleich behandeln“, schildert Dr. Hüttner. Die Bronchoskope können biegsam oder steif sein. „Die meisten Bronchoskopie-Verfahren, besonders solche zur Diagnosestellung, werden stationär mit einem biegsamen Bronchoskop durchgeführt“, erklärt er. Bei einigen diagnostischen und therapeutischen Verfahren werde dagegen ein starres Bronchoskop unter Vollnarkose eingesetzt. Beispielsweise die Entfernung eines Fremdkörpers, die Kontrolle von Blutungen oder die Erweiterung der Atemwege könne am besten durch ein starres Bronchoskop aus Metall in einem Operationssaal durchgeführt werden.

So arbeiten Ärzte fachübergreifend bei Lungenkrebs zusammen

Ein besonderes Anliegen ist den beiden Oberärzten auch die fächerübergreifende Zusammenarbeit zur Behandlung des Bronchialkarzinoms. „Denn der Lungenkrebs gehört immer noch zu den bösartigsten Tumoren überhaupt“, betonen sie. Bei der Diagnostik und Therapie von Lungenkrebs bestehe eine enge Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen der Onkologie, Thoraxchirurgie, Pathologie und Radiologie, unter anderem im Rahmen der wöchentlich am Klinikum stattfindenden interdisziplinären Tumorkonferenz.

Das haben die beiden Oberärzte vorher gemacht

Dr. Kumar Nishant Tiwari war von 2017 bis 2021 als Assistenz-, später Facharzt in der Fachklinik Wangen tätig, anschließend als Oberarzt im Klinikum Biberach. Sein Spezialgebiet ist die Invasive Pneumologie mit Tumordiagnostik sowie Beatmungsmedizin. Dr. Stefan Hüttner ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie mit den Zusatzbezeichnungen Intensiv- und Notfallmedizin sowie Sportwissenschaftler. Nach Stationen an der Uniklinik Graz, den Kliniken Immenstadt, Kempten und Memmingen war er von 2019 bis 2020 als Oberarzt an der Fachklinik Wangen tätig, bevor er nach Memmingen zurückkehrte.