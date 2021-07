Bohrgeräusche rissen Ehepaar aus dem Schlaf - Durch was wurden sie ausgelöst?

Laute Bohrgeräusche rissen ein Ehepaar in Wiedergeltingen aus dem Schlaf. Die beiden riefen die Polizei, die das Rätsel lösen sollte.

19.07.2021 | Stand: 13:29 Uhr

Das Ehepaar war gerade aus dem Urlaub gekommen. Es war die Nacht zum 18. Juli. Die beiden legten sich hin, doch die Nachtruhe war schnell vorbei. Gegen 23 Uhr wurden sie von lauten Bohrgeräuschen aus dem Schlaf gerissen. Sie riefen die Polizei. Die Beamten durchsuchten den Bereich um das Haus und begutachteten das Gebäude - doch von Einbruchsspuren keine Spur. Das Ganze hatte sich am Weichter Weg in Wiedergeltingen abgespielt. Die Polizei bittet nun: Sollten weitere Anwohner etwas Verdächtiges in dem oben angegeben Zeitraum festgestellt haben, sollen sie sich an die Polizei wenden: Telefon 08247/96800.