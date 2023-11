Betrunkener 50-Jähriger schlägt Frau im Unterallgäu ins Gesicht

In Boos im Unterallgäu ist ein Streit zwischen einem 50-Jährigen und einer jüngeren Frau eskaliert. Der Mann schlug sie. Und die Polizei musste eingreifen.

24.11.2023 | Stand: 12:37 Uhr

Ein stark betrunkener Mann hat am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in Boos (Kreis Unterallgäu) einer Frau ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilt, nahmen die Beamten den aggressiven 50-Jährigen in Gewahrsam, um mögliche weitere Straftaten zu verhindern. Sie stellten außerdem einen Schreckschussrevolver und vier Luftdruckwaffen vorsorglich sicher, die der Mann legal besessen hatte.

Streit zwischen Mann und Frau in Boos eskaliert

Die Polizei Memmingen wurde auf den Plan gerufen, weil sich der Mann und eine jüngere Frau gestritten hatten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte darin, dass der 50-Jährige der Frau mit der Handkante gegen den Kiefer schlug. Die Frau erlitt dadurch Schmerzen. Wie ein Alkoholtest ergab, hatte der Mann zu dem Zeitpunkt 3,2 Promille.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Außerdem informierte die Polizei das Landratsamt Unterallgäu bezüglich der sichergestellten Waffen.

