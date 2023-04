Bouldern: Bayerische Meisterschaft der Jugend in Memmingen

Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen in Memmingen auf die Jagd nach Tops, Flashs und Zonen.

Wenn junge Menschen hoch konzentriert vor einer Kletterwand pantomimenhafte Bewegungen machen, dann sichten sie ihre nächste Herausforderung, ein Boulderproblem. So wie jetzt in der Boulderhalle in der Allgäuer Straße in Memmingen. Bereits zum zweiten Mal starteten dort 80 junge Athletinnen und Athleten aus ganz Bayern bei der Bayerischen Meisterschaft der Jugend.

An fünf Boulderproblemen in der Qualifikation und weiteren vier im Finale konnten die Besten des jugendlichen Bouldersports im Freistaat zeigen, wie sie das Klettern an der Wand für sich perfektioniert haben. Unter frenetischem Jubel der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer stellten die jungen Talente unter Beweis, was sie in dieser so besonderen Sportart an Leistung erbringen können.

Beim Bouldern gibt es zwei mögliche Wertungen

Regeln: Es gibt zwei mögliche Wertungen, die in einem Boulder pro Runde erreicht werden können. Bei jedem der Boulderprobleme gibt es einen Zonen- und einen Topgriff. Der Zonengriff ist ein markierter Griff etwa in der Mitte des Boulderproblems. Er dient als eine Art Zwischenwertung. Der Topgriff ist das Ende der Route – er ist ganz oben und muss mit beiden Händen kontrolliert gehalten werden. Beim Ergebnis wird wie folgt sortiert: Anzahl Tops, Anzahl Zonen, Versuche Tops, Versuche Zonen. Ein Top im ersten Versuch wird als Flash bezeichnet. Das Ziel ist, den obersten Griff in etwa 4,50 Metern Höhe kontrolliert halten zu können. Jede Route setzt dabei einen anderen Schwerpunkt. Bei der einen braucht man Gleichgewicht, bei der anderen ist ein Sprung vonnöten. Eine schmale Leiste greifen, sich hochschieben, einen sicheren Tritt finden: Die geforderten Bewegungsabläufe pro Route unterscheiden sich so sehr wie die Formen der bunten Griffe und Volumes an der Wand.

Ergebnisse: In der Qualifikation der männlichen Jugend B trafen die Routenbauer das Niveau der Athletinnen und Athleten sehr gut, ein schön differenziertes Ergebnis wurde erzielt. Alle fünf Boulderprobleme wurden geknackt, am Ende entschied Artemii Sivash aus Rosenheim mit vier Tops und fünf Versuchen die Qualifikation zu seinen Gunsten. Bei der Qualifikation der Mädchen B lagen die Ergebnisse näher beieinander als bei den Jungs. Es wurde mehr getoppt, mindestens drei Tops wurden für den Einzug ins Finale benötigt. Alisa Strigo der DAV-Sektion München-Oberland dominierte die Runde mit fünf Flashes. In der Qualifikationsrunde der Jugend A wurden die Boulder der Vorrunde verschärft. Das Niveau passte erneut gut, wieder sah jeder Boulder eine Begehung. Jonas Wagner von der Sektion Allgäu-Kempten schaffte als einziger Teilnehmer vier Boulderprobleme und ging als erster aus der Qualifikation hervor. Paulina Kaderbeck (DAV Kempten) dominierte bei den Mädchen und holte fünf Tops in sieben Versuchen. Bei der Jugend B starteten 26 Mädchen und 22 Jungs, entsprechend galt eine Finalquote von zehn. Die Jugend A umfasste 16 Jungs und 19 Mädchen, entsprechend wurde die Starterzahl von 20 unterschritten und es kamen sechs Athletinnen beziehungsweise Athleten ins Finale.

Johannes Grotz von der DAV-Sektion Allgäu-Kempten setzt sich durch

Finale B Jungs: Der technische Plattenboulder, der die Runde der vier Finalboulder eröffnete, war ein wenig zu schwer und wurde nicht geschafft. Doch danach ging es Schlag auf Schlag und etliche Boulderer konnten Tops für sich beanspruchen. Am Ende setzte sich Johannes Grotz mit drei Tops und vier Zonen durch.

Finale B Mädels: Auch hier blieb der erste Boulder ohne Begehung. Boulder zwei und drei sahen viele Tops, Boulder vier dagegen wurde nur von den beiden Stärksten geklettert, jeweils direkt im ersten Versuch. Am Ende entschied aufgrund der gleichen Finalwertung (drei Tops und vier Zonen) das Ergebnis aus der Qualifikation. Damit ging der erste Platz an Alisa Strigo, der zweite an Mia Fuchs.

Finale A Jungs: Kai Peralvo (DAV Würzburg) und Jonas Wagner (DAV Allgäu-Kempten) toppten beide alle vier Boulder. Wagner brauchte aber deutlich weniger Versuche und sicherte sich den Sieg. Er knüpfte dadurch an seinen Titel im letzten Jahr bei der Jugend B an.

Finale A Mädels: Paulina Kaderabek schaffte als Einzige den letzten Boulder, punktete dafür aber nicht beim zweiten, welchen sich Elli Fassbender (DAV München-Oberland) als einzige holte. Damit setzte sie sich am Ende gegen Kaderabek durch, da sie ihre Tops in weniger Versuchen erreichte. Wie auch im vergangenen Jahr waren die Boulder vom Routesetter-Team um Lars Bell sehr gut geschraubt, fragten ein großes Bewegungsspektrum ab und lieferten laut DAV „schön differenzierte Ergebnisse“.

Die Besten bei der Bayerischen Jugend-Meisterschaft der Boulderer

Ergebnisse im Überblick: Weibliche Jugend A: 1. Elli Fassbender (München-Oberland), 2. Paulina Kaderabek (Allgäu-Kempten), 3. Carla Schirutschke (Allgäu-Kempten). – Weibliche Jugend B: 1. Alisa Strigo (München-Oberland), 2. Mia Fuchs (Erlangen), 3. Katharina Plewa (Erlangen). – Männliche Jugend A: 1. Jonas Wagner (Allgäu-Kempten), 2. Kai Peralvo Stockmann (Würzburg), 3. Erik Leicht (Aschaffenburg). – Männliche Jugend B: 1. Johannes Grotz (Allgäu-Kempten), 2. Remo Amboom (SG Ulm/Neu-Ulm-SSV Ulm), 3. Jakob Probst (SG Ulm/Neu-Ulm-SSV Ulm).

Weitere Ergebnisse im Internet unter digitalrock.de