Brände in Memmingen und Babenhausen: Polizei sucht Zeugen

Zwei Brände sorgen in Memmingen und Babenhausen für Feuerwehreinsätze - und das innerhalb kürzester Zeit. Die Polizei sucht nun Zeugen.

02.03.2021 | Stand: 13:57 Uhr

Die Feuerwehr hat am Montag gleich mehrere Brände in Memmingen und Babenhausen gelöscht. Gegen 17 Uhr rückten die Einsatzkräfte in Richtung Amendingen aus. Dort hatte auf einem Discounter-Parkplatz ein Altpapiercontainer Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch.

Babenhausen: Hecke in Hofeninfahrt fängt Feuer

Gegen 18.45 Uhr ließ eine brennende Hecke die Feuerwehr nach Babenhausen ausrücken. Das Gewächs befand sich in der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses. Auch bei diesem Einsatz war das Feuer schnell gelöscht.

Die Gesamtschadenshöhe in beiden Fällen beträgt etwa 600 Euro.

Brandursache unklar: Polizei sucht Zeugen

Um die genaue Brandursache zu ermitteln, bittet die Polizei Memmingen um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere, wer Verdächtiges an den beiden Orten beobachtet hat. Mitteilungen werden erbeten an die Telefonnummer 08331 10 00.

