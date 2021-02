Brüder kollidieren auf der A96 bei Kammlach und landen im Graben

15.02.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Am Freitagnachmittag sind zwei Brüder mit ihren Autos auf der A96 bei Kammlach zusammengestoßen. Wie die Polizei am Montag berichtet, waren sie jeweils mit ihrem eigenen Auto auf der A96 in Richtung München unterwegs. Kurz nachdem sie den Kohlbergtunnel passiert hatten, beschleunigte der jüngere der beiden auf der Überholspur. Dabei geriet er ins Schleudern und prallte seitlich in das Auto seines Bruders, der rechts neben ihm fuhr.

Von der Fahrbahn abgekommen

Infolge des Zusammenstoßes kamen sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kamen auf dem Grünstreifen zum Stehen. Beide blieben unverletzt. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Unfallverursacher erhielt ein Verwarnungsgeld.

