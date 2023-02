Brand in Boos heute Morgen: Im Unterallgäu steht eine landwirtschaftliche Schneue mit Stall in Flammen. Das ist aktuell bekannt.

05.02.2023 | Stand: 07:52 Uhr

Heute Morgen ist ein Feuer auf einem landwirtschaftlichen Hof in Boos (Kreis Unterallgäu) ausgebrochen. Wie die Einsatzzentrale der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, steht eine Scheune samt Stall in Vollbrand. Einatzkräfte der Polizei versuchen derzeit, die Nebengebäude vor den Flammen zu bewahren und den Brand zu löschen. In dem Stall befanden sich wohl auch Tiere. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die genaue Sachlage allerdings noch unklar.

Weitere Informationen folgen.