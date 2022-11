Brand in der Theodor-Heuss-Grundschule in Memmingen - Schule evakuiert

In der Jungentoilette der Theodor-Heuss-Grundschule in Memmingen hat ein brennendes Klopapier für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Schule wurde evakuiert.

23.11.2022 | Stand: 10:48 Uhr

In Memmingen hat die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Theodor-Heuss-Schule ausrücken müssen. Nach Informationen unserer Kollegin vor Ort war der Auslöser ein auf der Jungentoilette in Brand geratenes Klopapier. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Zunächst mussten alle Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen. Nach aktuellem Stand ist niemand verletzt worden.

Zahlreiche Rettungskräfte sind in Memmingen wegen des Feuers in der Theodor-Heuss-Grundschule ausgerückt. Bild: Maike Scholz

Der Unterricht in der Schule soll inzwischen bereits wieder fortgesetzt werden.

Weitere Informationen zum Feuer folgen hier in Kürze.