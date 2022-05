Feuer in Garage: Eigentümer und Nachbar aus Krankenhaus entlassen

Nach dem Brand in einer Garage in Bad Wörishofen sind der Eigentümer und sein Nachbar aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zudem steht die Schadenshöhe fest.

18.05.2022 | Stand: 15:59 Uhr

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 80.000 Euro: Das ist die Bilanz des Brands einer Garage am Mittwochvormittag in Bad Wörishofen ( Unterallgäu). Das gab die Polizei am Nachmittag bekannt. In der Garage hatte nach Angaben der Beamten ein abgestellter Pkw angefangen zu brennen.

Feuerwehr löscht Brand in Garage in Bad Wörishofen

Die Flammen griffen auf ein weiteres Auto und auf einen Motorroller über. Außerdem entstand Sachschaden im Innenbereich der Garage. Die Feuerwehr Bad Wörishofen war mit etwa 25 Kräften vor Ort und konnte verhindern, dass das Feuer auf ein Wohnhaus übergriffen. Zudem waren ein Notarzt und ein Rettungsdienstfahrzeug im Einsatz.

Eigentümer und Nachbar atmen Rauchgas ein

Der 63-jährige Hauseigentümer und ein 31-jähriger Nachbar, der ihm geholfen hatte den Brand zu löschen, kamen zur Kontrolle ins Krankenhaus: Beide hatten Rauchgase eingeatmet und wurden nach medizinischer Untersuchung wieder entlassen.

Die Polizei schließt Brandstiftung beziehungsweise Fremdverschulden aus.

Lesen Sie auch: Feuer in Garage weitet sich auf Haus aus: Ein Verletzter und 150.000 Euro Schaden

Lesen Sie auch