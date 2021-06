In einem Lokal in Illertissen brennt es. Laut Polizei befinden sich aber keine Personen mehr im Gebäude und Verletzte sind nicht bekannt.

05.06.2021 | Stand: 14:46 Uhr

Wie die Polizei berichtet, ist in einem Lokal in der Auer Straße in Illertissen ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen sind keine Personen mehr im Gebäude und der Polizei sind derzeit keine Verletzten bekannt.

Weitere Infos folgen.