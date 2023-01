Holzunterstand in Legau brennt - Fensterscheiben zersplittern

In Legau (Unterallgäu) hat es am Montag gebrannt. Ein Mensch musste ins Krankenhaus. Das war die Ursache.

10.01.2023 | Stand: 12:19 Uhr

In Legau ( Unterallgäu) hat am Montagabend ein Holzunterstand gebrannt. Nach bisherigen Ermittlungen stellte eine Hauseigentümerin einen Eimer mit heißer Asche auf einer betonierten Fläche hinter dem Haus ab, berichtet die Polizei. Durch den starken Wind wurde die Glut aufgewirbelt und entflammte einen daneben befindlichen Holzunterstand. Dieser brannte, wie auch die Hecke am angrenzenden Nachbargrundstück, vollkommen ab.

Brand in Legau: Etwa 10.000 Euro Schaden

Die Hitzeentwicklung war so stark, dass ein Teil der Fensterscheiben des Nachbarhauses zersplitterten. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Mensch eine Rauchgasvergiftung zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt.