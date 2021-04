Brand in Memmingen: 250.000 Euro Schaden beim Brand einer Maschine

Der Brand eines Holzstapels hat in Memmingen auf eine Forstmaschine übergegriffen und einen hohen Schaden verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

27.04.2021 | Stand: 22:48 Uhr

Bei einem Brand in Memmingen ist am Montag ein hoher Schaden entstanden. Zeugen informierten die Polizei Memmingen in den frühen Morgenstunden über eine brennende Forstmaschine in einem Waldstück an der Ortsverbindungsstraße von Trunkelsberg in Richtung Amendingen.

Als die Polizei in dem Waldstück eintraf, brannte bereits die ganze Maschine. Die Feuerwehren Memmingen, Amendingen und Eisenburg verhinderten, dass das Feuer auf das Waldstück übergriff.

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen

Nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei ging der Brand von einem Holzstapel neben der Forstmaschine aus. Die Flammen griffen auf die Maschine über. Bei dem Brand entstand ein schaden in Höhe von 250.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Memmingen ermittelt wegen Brandstiftung. Zeugen, die zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Menschen in der Nähe der Forstmaschine gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08831/100-0 zu melden.

