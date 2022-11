100.000 Euro Schaden nach Brand in Memmingen

In Memmingen hat es am Montagabend gebrannt. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden. Es gibt bereits einen Hinweis auf die Ursache.

07.11.2022 | Stand: 22:00 Uhr

In Memmingen hat es am Montagabend in einer Wohnung gebrannt. Wie die Polizei berichtet, meldete eine Anwohnerin den Brand gegen 17.50 Uhr. Die daraufhin verständigte Feuerwehr Memmingen konnte den Zimmerbrand bereits kurz nach ihrem Eintreffen löschen. Es wurde niemand verletzt, jedoch dürfte sich der Brandschaden auf mindestens 100.000 Euro belaufen.

Aufgrund der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist wohl eine unachtsam weggeworfene Zigarette der 37-jährigen Mieterin für den Zimmerbrand verantwortlich. Die Frau befanf sich nicht in der Wohnung, als der Brand ausbrach. Aufgrund des starken Rauchschadens im Gebäude wurden die übrigen Bewohner in Absprache mit dem Beamten vom Dienst der Stadt Memmingen in städtischen Wohnungen untergebracht.

Im Einsatz waren drei Streifenbesatzungen der örtlichen Polizeiinspektion Memmingen, die Freiwillige Feuerwehr Memmingen mit sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften, sowie eine Rettungswagenbesatzung. Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen führte der Kriminaldauerdienst (KDD) Memmingen. Die weiteren Ermittlungen gegen die 37–jährige, mutmaßliche Brandverursacherin wegen fahrlässiger Brandstiftung führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen.