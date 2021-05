Brand in Memmingerberg: Scheunen und Garage in Flammen

In Memmingerberg hat am späten Montagabend ein Brand Feuerwehren und Rettungsdienste auf den Plan gerufen.

11.05.2021 | Stand: 00:02 Uhr

In Memmingerberg hat am späten Montagabend ein Brand Feuerwehren und Rettungsdienste auf den Plan gerufen. Ersten Angaben der Polizei zufolge war gegen 23.30 Uhr in der August-Hederer-Straße im Westen von Memmingerberg ein Feuer ausgebrochen.

Dem Bericht zufolge dürften zwei Scheunen und eine Garage von dem Feuer betroffen sein. Weitere Angaben zum Ausmaß des Brandes und zu möglichen Schäden lagen gegen Mitternacht noch nicht vor. Feuerwehr und Rettungsdienste waren vor Ort.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.

