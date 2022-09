Brand in Niederrieden - Große Lagerhalle steht in Flammen

In Niederrieden brennt eine große Lagerhalle - zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr sind vor Ort und versuchen, das Feuer zu löschen. Die Kripo ermittelt.

14.09.2022 | Stand: 18:40 Uhr

Im Unterallgäuer Niederrieden ist am Mittwochnachmittag eine große Lagerhalle in Brand geraten. Es sind zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehr vor Ort. Derzeit sind die Löscharbeiten in vollem Gange, berichtet die Polizei.

Großbrand in Niederrieden: Noch keine Hinweise auf Verletzte

Laut Polizei steht der etwa 40 mal 10 Meter große Stadl in Vollbrand. Die Halle befindet sich mitten auf einem Feld. Hinweise auf Verletzte liegen aktuell noch nicht vor, sagt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Kriminalpolizei nimmt nun die Ermittlungen auf, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

Weitere Informationen zum Feuer folgen hier.

