Brandfälle am Bahndamm - Tatverdächtiger auf frischer Tat festgenommen

In den vergangenen Wochen hat es viermal am Bahndamm bei Kellmünz gebrannt. Es entstand der Verdacht, dass ein Unbekannter die Feuer gelegt haben musste.

22.03.2021 | Stand: 10:44 Uhr

Die Polizei hat einen Verdächtigen gefasst, der am Bahndamm in Kellmünz Feuer gelegt haben soll. Der 62-Jährige hatte bei einer ersten Befragung die Verantwortung für die Feuer abgestritten. Nach Abschluss der Beweisaufnahme wurde der Verdächtige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am späten Sonntagabend wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Der Verdacht, dass ein unbekannter Täter die vier Feuer in Kellmünz bewusst gelegt hatte, bestätigte sich am Sonntagnachmittag. Vier Zeugen waren gegen 15 Uhr am östlichen Illerufer spazieren. Dort erkannten sie nahe der früheren Brandstellen einen zunächst unbekannten Mann, welcher vom westlichen Bahndamm her auf den Feldweg trat und mit einem bereitgelegten Fahrrad in Richtung Pleß davonfuhr.

Unmittelbar danach sahen die Zeugen Rauch von dieser Böschung aufsteigen. Drei rannten daraufhin zu der Stelle und traten das Feuer aus, welches gerade erst dabei war sich auszubreiten. Der Einsatz der Feuerwehr war deshalb nicht notwendig. Ein weiterer Zeuge rannte in dieser Zeit dem verdächtigen Fahrradfahrer hinterher. Nach etwa einem Kilometer hatte dieser einen Defekt an seinem Fahrrad.

So konnte er von dem Zeugen gestellt und zurück zur Tatörtlichkeit gebracht werden. Dort wurde der 62-jährige Verdächtige der Polizei übergeben. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten umfangreiche Maßnahmen zur Beweissicherung gegen ihn ein.