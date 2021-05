Brandstifter von Buxheim müssen ins Gefängnis

Zwei 17- und 19-Jährige hatten das Vereinsheim des FC Viktoria Buxheim angezündet. Zudem gehen mehrere Einbrüche auf ihr Konto. Was sie zu den Taten trieb.

03.05.2021 | Stand: 18:08 Uhr

Im vergangen Oktober ist das Vereinsheim des FC Viktoria Buxheim in Flammen aufgegangen. Dabei entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Jetzt wurden die beiden 17 und 19 Jahre alten Brandstifter am Memminger Amtsgericht dafür zur Rechenschaft gezogen. Gleichzeitig mussten sie sich unter anderem wegen mehrerer Einbrüche in Schulen, Kindergärten und Schrebergartenhütten verantworten. Am Ende lauteten die Urteile des Jugendschöffengerichts: Zwei Jahre und acht Monate für den Älteren sowie drei Jahre und acht Monate Gefängnis für den Jüngeren. Wobei in die Strafe des Siebzehnjährigen eine bereits im Januar verhängte 18-monatige Freiheitsstrafe wegen Körperverletzung mit einberechnet wurde.