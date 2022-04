Fußballer aus Buxheim können aufatmen

Der Gemeinderat befürwortet Bauantrag der FC Viktoria Buxheim für ein neues Gebäude. Bürgermeister geht davon aus, dass auch das Landratsamt keine Bedenken hat.

Vor rund eineinhalb Jahren wurde das Vereinsheim des FC Viktoria Buxheim Opfer einer Brandstiftung. Die Fußballer waren praktisch heimatlos. Nun dürfen sie aufatmen. Wie Bürgermeister Wolfgang Schmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung verlautbarte, wurde der Bauantrag für ein neues Vereinsheim auf einer Grundfläche von 407 Quadratmetern auf dem Vereinsgrundstück (insgesamt 56.200 Quadratmeter) „befürwortend von der Gemeinde an das Landratsamt weitergereicht“. „Seitens des Landratsamtes scheinen keine Bedenken zu bestehen“, ist Schmidt zuversichtlich. (Welche Strafe die Brandstifter erhalten haben, lesen Sie hier)

Erhöhter Raumbedarf für Verein aus Buxheim wird gedeckt

Auf nahezu unveränderter Grundfläche plant der Verein lediglich im Bereich des vom Gastro-Betrieb künftig getrennten Sportheims eine zweigeschossige Bauweise. So wird laut Vereinsvorstand Christian Bittner zum 100. Geburtstag des FC Viktoria der nach 40 Jahren doch erhöhte Raumbedarf gedeckt. Die aktuell massiv steigenden Materialpreise beim Bau sind für Bittner „ein Zeichen für die Dringlichkeit des Projektes“.

Weiter ging es in der Sitzung um den Planungsstand der Regio-S-Bahn-Haltestelle auf dem früheren Bahnhofsgelände in Buxheim, der von Paul Schiele und Philip Kutschera vorgestellt wurde. Schiele von der SWU Verkehr, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm, ist für die Infrastruktur der künftigen S-Bahn zuständig, Kutschera vertritt die mit der Planung beauftragte Sweco GmbH. Für die allein am neuen Bahnhof Buxheim erwarteten 270 Fahrgäste pro Tag wird die Inbetriebnahme bereits zum Jahresende 2025 angestrebt. Dann werde die Linie RS 7 zwischen Ulm und Buxheim als Endbahnhof stündlich und die Regionalbahn 92 zwischen Memmingen und Lindau im Zweistundentakt fahren. Die bisherige Stationsplanung für Parkanlagen und Zufahrtsstraße nahm der Buxheimer Gemeinderat in der Sitzung mit neun zu einer Stimme „zustimmend zur Kenntnis“. Auf die Gemeinde entfallen 335.000 Euro.

Brunogarten in Buxheim: Mauer wird saniert

Eine weitere buchstäbliche Baustelle der Gemeinde Buxheim ist die Sanierung der Mauer des Brunogartens zum Maienplatz. Bei einer Begehung mit der vorgesehenen Firma, die schon bei der Friedhofsmauer 2019/20 laut Bürgermeister Schmidt „gute Arbeit geleistet hat“, wurde festgelegt, an der Mauer außen den Putz nachzubessern und komplett neu zu streichen. Der 2019 vom Buxheimer Bauhof neu gestrichene Innenbereich ist dagegen noch gut erhalten.

Die Ziegelabdeckungen sollen an den Bruchstellen erneuert werden – so werde keine Feuchtigkeit mehr von oben in die Mauer eindringen, erläuterte Schmidt. Die aktuelle Auftragssumme in Höhe von 16.000 Euro wurde auf Vorschlag der Verwaltung vom Gemeinderat bewilligt und zudem auf ein Limit von 25.000 Euro erhöht. „Es werden aller Voraussicht nach zusätzliche Dachplatten und Arbeitsmaterial benötigt werden“, so der Bürgermeister. „So sind wir in der Lage, ohne weiteren Beschluss reagieren zu können.“