Wie für die Brauerei Kronburg die Zukunft gesichert werden soll

Großprojekt bei der Brauerei Kronburg: Das Familienunternehmen investiert nicht nur einen über siebenstelligen Betrag, um eine Tradition zu bewahren.

06.08.2023 | Stand: 05:45 Uhr

1576 wurde die Brauerei Kronburg erstmals urkundlich erwähnt. Seit 1891 sind die Brauerei Kronburg und der Gasthof zur Krone in Privatbesitz der Familie Schweighart. Heute führen Florian Schweighart (53) und seine Ehefrau Alexandra in fünfter Generation Brauerei und Wirtschaft. „Ich bin Brauer mit Leib und Seele“, sagt Florian Schweighart. Er mache sich Gedanken um die Zukunft. Wie soll es weitergehen? „Wir bauen“, sagt Schweighart: „Und zwar so, dass jeder die Möglichkeit hat, hier weiterzumachen und die Marke Kronburger zu erhalten. Das ist der Unternehmergedanke.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.