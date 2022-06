Stalkerin um Unterallgäu verfolgt Mann mit Auto, dann verletzt sie zwei Polizisten

Eine Stalkerin hat laut Polizei in Breitenbrunn im Unterallgäu einen Mann mit dem Auto verfolgt. Dann wurde sie gegenüber den Beamten gewalttätig.

14.06.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Laut Polizeimeldung verfolgte die 38-jährige Frau am Montagnachmittag ihr Opfer mit dem Auto in Breitenbrunn. Der Mann verständigte die Polizei, nachdem die Stalkerin sogar versucht hatte, ihn mit dem Wagen frontal zu erfassen, heißt es in der Mitteilung.

Als die Streife die Frau anhielt, zog diese einen Schraubenzieher hervor und bedrohte die Beamten mit Stichbewegungen. Die 38-Jährige leistete laut Polizei vehement Widerstand, sodass eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter verletzt wurden.

Breitenbrunn: Polizei bringt Stalkerin ins Klinikum

Anschließend beleidigte sie die Polizisten auch noch verbal. Die Beamten brachten die Frau anschließend in ein Klinikum, heißt es abschließend.

