In der Nacht auf Sonntag fährt ein Auto bei Breitenbrunn im Unterallgäu gegen einen Strommasten und fängt Feuer. Der Fahrer im Wagen stirbt.

13.08.2023 | Stand: 14:06 Uhr

Zwischen Breitenbrunn und Kaisersmoos (beide Unterallgäu) ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte war ein Mann mit seinem Wagen frontal gegen einen Strommasten geprallt.

Mann stirbt bei Autounfall im Unterallgäu in der Nacht auf Sonntag

Demnach geriet der 31-jährige Unterallgäuer mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Fahrstreifen und kam von der Straße ab. Sein Wagen geriet auf die Leitplanke, rutschte dort etwa 38 Meter weiter und prallte schließlich frontal gegen einen massiven Strommasten aus Beton. Das Auto wurde bei dem Unfall laut Polizei massiv beschädigt und fing an zu brennen.

Zeugen, die den Knall der Kollision in der Nähe gehört hatten, kamen zur Unfallstelle und sahen den Tesla in Flammen stehen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Der 31-Jährige starb sofort an der Unfallstelle.

Zum Löschen und zur Bergung des Mannes rückten die Feuerwehren Breitenbrunn, Babenhausen und Pfaffenhausen mit rund 30 Helfern an. Auch ein Rettungsdienst samt Notarzt waren am Unfallort, ebenso Beamte der Polizeiinspektionen Memmingen und Bad Wörishofen.

Elektroauto brennt nach Unfall im Unterallgäu - Löscharbeiten dauern lang

Die Angehörigen des Toten wurden von Beamten und einem Kriseninterventionsteam verständigt. Zur Klärung der Unfallursache kam noch in der Nacht ein Gutachter zur Unfallstelle.

Aufgrund des Elektroantriebs des verunfallten Fahrzeugs hatte die Feuerwehr über mehrere Stunden mit immer wieder aufkeimenden Hitzequellen zu kämpfen. Der Tesla konnte erst in den Morgenstunden abgeschleppt werden und muss laut Polizei nun gesondert verwahrt werden. Die Unfallaufnahme mit einhergehender Straßensperrung dauerte mehr als fünf Stunden an. Der Sachschaden wurde auf rund 75.000 Euro geschätzt.

