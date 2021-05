Memminger Brennpunkt: "Das müssen uns Menschenleben wert sein"

Permanenter Sicherheitsdienst und Streetworker für Memminger Obdachlosenunterkunft: "Ja, das kostet alles. Aber das müssen uns Menschenleben wert sein."

30.05.2021 | Stand: 12:32 Uhr

"Wer schon mal eine Depression hatte oder Angehörige mit seelischer Erkrankung, weiß, wie schnell ein Mensch abrutschen kann. Von heute auf morgen. Und der weiß auch, wie schwer es Betroffenen fallen kann, Hilfe anzunehmen, wenn Geist und Seele wie gelähmt sind. Es gibt Menschen, die aufgrund beispielsweise einer Depression, eines Schicksalsschlages, einer körperlichen Erkrankung alles verlieren und in einer Unterkunft wie der am Erlenweg landen."

Ein Kommentar von Redakteur Andreas Berger zur Situation in der Memminger Obdachlosenunterkunft (eine Beschreibung der aktuellen Lage dort finden Sie hier):

"Ohne Hilfe kann es Betroffenen in einer solchen Situation nahezu unmöglich sein, im normalen Leben wieder Tritt zu fassen. Die Gesellschaft in Deutschland ist in der Lage, Menschen zu helfen, die kurz davor sind, komplett durch das soziale Netz zu fallen. Ob durch Depression oder aus anderen Gründen. Das ist unsere Pflicht.

Es ist gut, dass sich bereits eine Sozialarbeiterin um die Menschen in der Obdachlosenunterkunft kümmert. Doch das ist zu wenig. Es muss eine weitere Sozialarbeiter-Stelle geschaffen werden, um die Bewohner intensiv und täglich betreuen zu können - immer mit dem Ziel, den Menschen in ein neues Leben zu helfen – mit Job, Wohnung und Perspektive. Und mit dem Ziel, Suchtkranke von den Drogen zu lösen. Auch wenn es Jahre dauert.

Zweitens ist es dringend nötig, dass die friedlichen Menschen, aber auch das Gebäude und die Einrichtung vor denen geschützt werden, die zerstören und verletzen. Das kann nur gelingen, indem ein permanenter Sicherheitsdienst die Lage unter Kontrolle hat.

Ja, das kostet alles. Aber das müssen uns Menschenleben wert sein."