Brustkrebs: Therapien haben sich laut Memminger Chefarzt verbessert

Das Klinikum Memmingen bietet am 25. Oktober eine Infoveranstaltung an. Chefarzt Dr. Felix Flock erklärt, welche Behandlungsmöglichkeiten es für Frauen gibt.

21.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Rund 240 Neuerkrankungen an Brustkrebs zählt die Frauenklinik am Klinikum Memmingen pro Jahr. Der Oktober zählt traditionell als Brustkrebsmonat. Aus diesem Anlass informiert die Klinik am Mittwoch, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) des Krankenhauses über Therapiemethoden und Heilungschancen.

Zertifiziertes Zentrum für Brustkrebs am Klinikum Memmingen

Laut Dr. Felix Flock – er ist Gynäkologie-Chefarzt und Leiter des Zertifizierten Brustkrebszentrums am Klinikum Memmingen – gibt es in Deutschland rund 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Das bedeutet, dass jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt. Das Durchschnittsalter liegt bei 57 Jahren.

„Allerdings ist die Überlebensrate in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen“, sagt Flock. Das liege unter anderem an besseren Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, die immer exakter auf die Patientinnen zugeschnitten werden könnten.

Das zeigt eine neue deutsche Studie zur Behandlung von Brustkrebs

Es ist laut Flock schon lange bekannt, dass Frauen dank einer Antihormontherapie viel seltener Metastasen bekommen. Jetzt hätte auch eine neue deutsche Studie, die beim größten internationalen Krebskongress in Chicago vorgestellt wurde, gezeigt, dass sich eine konsequente Durchführung der Antihormontherapie positiv auf das Langzeitüberleben auswirkt. „Leider brechen aber rund die Hälfte der Patientinnen ihre Antihormontherapie nach ein paar Jahren aufgrund von Nebenwirkungen oder Therapiemüdigkeit ab“, sagt der Chefarzt.

"Nachsorge findet viel reduzierter statt"

Früher war ihm zufolge die Nachsorge extrem apparativ. Das bedeutet, die Frauen mussten auch nach ihrer Krebstherapie immer wieder Röntgenaufnahmen, Knochenszintigraphien oder Ultraschalluntersuchungen über sich ergehen lassen. „Das hat die Frauen oft stark belastet. Heute findet die Nachsorge viel reduzierter statt als früher“, erklärt Flock. In einer aktuellen bundesweiten Studie wird das Thema Nachsorge nach Brustkrebs neu untersucht. Diese Studie, an der auch das Klinikum Memmingen teilnimmt, wird auch beim Informationsabend am 25. Oktober vorgestellt.

Eine Brustkrebserkrankung hat nach Angaben von Flock nicht nur körperliche, sondern auch soziale Folgen für die betroffenen Frauen. Beispielsweise kommt es meist zu Einschränkungen am Arbeitsplatz, weil die Betroffenen durch ihre langwierige Therapie oft lange ausfallen und auch danach nicht mehr so belastbar sind wie früher. Zu diesem Themenbereich gibt eine Referentin vom Integrationsfachdienst Schwaben beim Informationsabend Tipps zur Sicherung des Arbeitsplatzes.

