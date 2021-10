Im März war in Mindelheim ein kleiner Junge nach einem Sturz in die Mindel ertrunken. Wer ist schuld an seinem Tod? Das Amtsgericht hat darauf nun eine Antwort gefunden.

15.10.2021 | Stand: 13:27 Uhr

Das tragische Unglück vom März dieses Jahres in Mindelheim ist juristisch weitgehend aufgearbeitet. Die StaatsanwaltschaftMemmingen hat ihre Ermittlungen in dem Todesfall abgeschlossen, bei dem Ende März ein knapp zweijähriger Bub in die Mindel gefallen und an den Folgen gestorben war.