Bürger fordern Verkehrsüberwachung in der Oberen Straße

Die Bürger des Memminger Stadtteils Amendingen tragen Oberbürgermeister Manfred Schilder ihre Anliegen vor. Der Bürgerausschuss wählt eine neue Vorstandschaft.

02.04.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Um die Erhaltung der barocken Wieskapelle im Stadtteil Amendingen muss sich die Stadt kümmern – genauso wie um eine Verkehrsüberwachung auf Zeit an der Oberen Straße auf Höhe der VR-Bank. Hier werde, wie eine Bürgerin meinte, die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern nicht immer eingehalten. Und Raser seien vor allem nachts auf der Donaustraße unterwegs, wie ein weiterer Bürger anmerkte. Um konkrete Anliegen wie diese ging es in einem Gespräch mit Oberbürgermeister Manfred Schilder in der Turnhalle, zu dem der Amendinger Bürgerausschuss geladen hatte.

Einige dieser Angelegenheiten notierte sich das Stadtoberhaupt – Fragen beantwortete er offen. Der Oberbürgermeister sprach über den städtischen Haushalt, wie über die aktuellen Entwicklungen in der Stadt. Außerdem berichtete er über die Zustände im Kriegsgebiet der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw und darüber, welche konkrete Unterstützung die Stadt in Form von Hilfsgüterlieferungen und die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen derzeit leistet.

Umbau des alten Rathauses in Amendingen steht an

Der Bürgerausschuss in Amendingen begleitet und gestaltet die Entwicklungen vor Ort. Aktuell steht der Umbau des alten Rathauses an, in dem der örtliche Musikverein wie auch der Bürgerausschuss selbst eine neue Heimat finden werden. Für die gewünschten Urnengräberstelen im Amendinger Friedhof gibt es vonseiten der Stadt noch keine konkreten Planungen, sie sollen aber beizeiten berücksichtigt werden. Erfreulich sei der Sanierungsfortschritt der Otilienkapelle mitsamt dem Feldkreuz, das nach der Renovierung wieder zurück an seinen angestammten Platz kommen wird, betonte der Rathauschef.

Wohl keine Beleuchtung von Radweg nach Eisenburg

Lesen Sie auch

Senioren in Memmingen Die Zahl der Hochbetagten nimmt in Memmingen stetig zu

Gesprächsbedarf werde es in Zukunft noch bei der Gehwegverbreiterung in der Veitensteige geben. Für eine Fahrbahnverengung auf die Mindestbreite in der Dirrstraße zugunsten des Fußgängerweges habe sich die Stadt bereits ausgesprochen. Zum Breitbandausbau sagte Schilder, dass in Amendingen 95 Prozent der Haushalte jetzt mit einer Geschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde und mehr surfen können. Zum Thema Beleuchtung auf dem Radweg in Richtung Eisenburg will Schilder keine falschen Hoffnungen machen. Er wies aber auf die fluoreszierende Straßenmarkierung hin, die den Radweg kenntlich mache. Zur aktuellen Verkehrssituation im Stadtteil, die einige Bürger ansprachen, verwies Schilder auf die neue bundesweite Städteinitiative der Kommunen, die innerorts für eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 plädiert.

Frage nach Planungsstand für Umfahrung von Steinheim

Eine Mobilitätswende will auch die S-Bahn-Regio einläuten, die unter anderem in Amendingen eine barrierefreie Haltestelle mit einem rund 200 Meter langen Bahnsteig erhalten soll. Wann genau das Großprojekt von Bayern und Baden-Württemberg startet, konnte Schilder nicht sagen. Auch zur neuen Planungsvariante der Umfahrung von Steinheim konnte sich das Stadtoberhaupt noch nicht konkret äußern. Sofern sich Neuigkeiten ergeben, erhalte der Bürgerausschuss die Informationen aber aus erster Hand.

Bei der Veranstaltungen wählten die 51 stimmberechtigten Amendinger in geheimer Wahl sechs Vertreter aus ihren Reihen in den Bürgerausschuss, dem auch die Vorstände von sieben örtlichen Vereinen angehören. Als neues Mitglied wurde Martin Ohmscheiper für drei Jahre ins Amt gewählt. Der Bauingenieur aus Nordrhein-Westfalen lebt seit 32 Jahren in Memmingen, davon 24 Jahre in Amendingen. Aktuell steht dem Bürgerausschuss Christof Kastl als Vorsitzender vor. In einer internen Sitzung werden die Posten auf die gewählten Mitglieder verteilt.