Bürger kritisieren Pläne für Agri-Photovoltaik-Anlage

Direkt am Ortsrand von Dietratried soll im Zuge eines Pilotprojekts eine sogenannte Agri-Photovoltaik-Freiflächenanlage errichtet werden. Diese Fläche könnte dann gleichzeitig für die Landwirtschaft und die Stromgewinnung genutzt werden. Auf einer eigens einberufenen Info-Veranstaltung im Schützenheim wurde jetzt aber deutlich, dass sich wegen der Nähe der PV-Anlage zur Wohnbebauung Widerstand regt.

Wolfertschwendens Bürgermeisterin Beate Ullrich berichtete, dass der Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat schon gefasst wurde und dass man die Bürgerschaft in Dietratried im Vorfeld hätte besser informieren sollen.

LEW plant mit Fläche von drei bis fünf Hektar

LEW-Projektentwickler Rene Constantinescu erläuterte, dass am Ortsrand von Dietratried an der Bahnlinie Ulm-Kempten eine rund drei bis fünf Hektar große Agri-PV-Freiflächenanlage entstehen soll. Insgesamt sind Modulreihen mit einer Gesamtlänge von 1400 Meter geplant. Der Abstand zwischen den Modulreihen soll rund 17 Meter betragen und eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung möglich machen. Die Anlage könnte rund 300 Haushalte mit Strom versorgen. Das Vorhaben hat Pilotcharakter. Zu den Initiatoren gehören die Lechwerke, der Landkreis Unterallgäu und das Beratungsnetzwerk LandSchafftEnergie. Die wissenschaftliche Begleitung des Projekts übernimmt das Förderzentrum im Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe des Freistaats Bayern.

Laut Constantinescu würde man eine Variante ohne Einzäunung des Agri-PV-Geländes bevorzuge. Allerdings sei es so, dass im vorherrschenden Spannungsbereich der PV-Anlage Lebensgefahr bestehe. Derzeit laufe die Planung. Mit einem Baustart wäre laut Planer im Frühjahr 2024 zu rechnen. „Wir wollen zeigen, dass Agri-PV machbar ist und wirtschaftlich betrieben werden kann.“ Die Investitionskosten für das Projekt werden auf über eine Million Euro geschätzt. Nach Vertragsende beziehungsweise nach 20 bis 30 Jahren werde die PV-Anlage wieder entfernt oder zurückgebaut.

Wenig Abstand zu neuem Baugebiet

Aus der Versammlung heraus wurde deutlich, dass es keine grundlegenden Einwände gegen die regenerative Stromerzeugung an sich gibt. In Frage gestellt wurde aber der Umstand, dass die Agri-PV-Anlage nahe an die Wohnbebauung heranreicht. Vor allem betroffen sei dadurch ein neues Baugebiet am Schützenheim, das zeitnah realisiert werden soll. Laut Bürgermeisterin ist der Standort ideal, weil die Stromleitung direkt an der geplanten PV-Anlage verläuft. Ralf Schöllhorn fragte, ob es nicht einen anderen Standort geben könnte. Constantinescu antwortete, dass man im gesamten Landkreis auf Flächensuche gegangen sei. In Dietratried sei es nun ebenso, dass die Rahmenbedingungen sehr gut passen. Kritische Stimmen gab es zur Bewirtschaftbarkeit der Agri-PV-Flächen. 17 Meter Modulreihenabstand sei angesichts der Größe des heutigen, landwirtschaftlichen Maschinenparks eng bemessen. Letztlich sei es so, dass ein Schleppschlauchverteiler eines Güllefasses diese Breite schon fast erreicht. Beschädigungen der PV-Anlage seien nicht auszuschließen. „Störend ist, dass man die PV-Anlage vom Ort aus gut sehen wird“, betonte Gemeinderat Heinrich Pfister. Man könne das Projekt aber aus dem Blickwinkel heraus betrachten, dass Dietratried eine Agri-PV-Pilotanlage bekommen wird, die überregionale Bedeutung hat. Diese Grundeinstellung würde dann auch zu mehr Akzeptanz führen. Constantinescu sagte zu, dass man versuchen wird, die Agri-PV-Anlage so weit wie möglich vom Ortsbereich entfernt zu planen.

