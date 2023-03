Bürger-Windrad in Lachen nur schwer zu verwirklichen

Lachens Bürgermeister spricht bei Versammlung von „bürokratischen Hürden“. Auch die Sporthalle und ein Alkoholverbot am Hetzlinshofer Baggersee sind Themen.

„Finanziell stehen wir eigentlich auf soliden Füßen da.“ Doch alles komme wegen „bürokratischer Hürden“ nicht so schnell voran wie geplant: Das betonte Lachens Bürgermeister Josef Diebolder bei der mit 82 Personen gut besuchten Bürgerversammlung in Herbishofen. Als Beispiel nannte er das geplante Bürgerwindrad im Staatswald Felsenberg. Die Gestaltung des Umfeldes rund um die neue Sporthalle sei gerade noch am Werden. Der neue Natur-Kindergarten am Tennisheim in Goßmanshofen sei zwar bereits seit September erfolgreich in Betrieb, warte aber noch auf seine dauerhafte Betriebsgenehmigung: Rund 39.000 Euro hat die Gemeinde in das Projekt investiert.

Bürger-Windrad: Martha Hänsler hatte vor einem Jahr den beabsichtigten Bau eines Bürger-Windrades auf dem Felsenberg vorgestellt. Ernüchtert stellte sie nun fest, wie schwierig die Verwirklichung ist: Im Regionalverband Donau-Iller gebe es nur schwarz oder weiß; also Vorrang- oder Ausschlussgebiet. Für die „Fortschreibung“ würden nun bis 2025 sogenannte „Suchräume“ festgeschrieben. Hänsler hat nun beim Regionalverband beantragt, den Felsenberg als „Vorranggebiet“ auszuweisen. Zu dem beabsichtigten Windrad gebe es nämlich überwiegend Zustimmung aus der Bevölkerung und keinen Widerstand. Laut Hänsler wäre dies der Beitrag Lachens zur Energiewende.

Kindergarten/Schule: Anbau oder Neubau?: Diese Frage stellt sich für den Kindergarten samt Kinderkrippe in Herbishofen. Nach einem kleinen Architektenwettbewerb hat das Kemptener Architekturbüro F64 drei Vorschläge unterbreitet: ein südlicher Anbau mit einem Laubengang als Verbindung zum Altbau, ein kompletter Neubau oder ein Anbau Richtung Pfarrhaus. Die gesamte Defizitübernahme der 1750 Einwohner zählenden Gemeinde für die Nachwuchsbetreuung im Kindergarten bezifferte der Rathauschef auf 356.000 Euro – rund doppelt so viel wie im Vorjahr: Laut Diebolder aber gut angelegtes Geld für die Jugend. In den schulischen Bereich investierte die Kommune 162.000 Euro. Da seit September wieder vier Klassen an der Grundschule in Lachen unterrichtet werden, muss nun ein weiteres Klassenzimmer ertüchtigt werden. In den kommenden Jahren sei gesichert, dass alle Klassen von eins bis vier in Lachen zur Schule gehen.

Mobilfunkmast: Für den zwischen Albishofen und Herbishofen geplanten Mobilfunkmast werden derzeit Leerrohre für die Stromversorgung verlegt: Die Gemeinde hat sich laut Bürgermeister Diebolder diesbezüglich „rechtlichen Beistand“ geholt und einen Zuschuss für die Messung (vor und nach der Aufstellung des Mobilfunkmasts) beantragt.

Sporthalle: Für die neue Sporthalle und den Bürgerraum hat die Kommune bisher rund 3,8 Millionen Euro ausgegeben; die geplanten 3,6 Millionen allein fürs Gebäude seien erfreulicherweise eingehalten worden. Derzeit sei es jedoch schwierig, Handwerker für die Restarbeiten zu bekommen. Der Gemeindechef hofft, dass nach der Gartengestaltung ein schöner Pausenhof und ein Veranstaltungsplatz für die Bürger im Freien entsteht.

Baugebiete: Rund eine Million Euro investierte die Kommune in den Grunderwerb für das Baugebiet Hetzlinshofen Süd III: „Das Geld war vorhanden“, sagte Diebolder und kündigte für kommenden Monat den Verkauf der Baugrundstücke an. Im Neubaugebiet Hetzlinshofen Süd III werden nach einer Informationsveranstaltung 25 Bauplätze verkauft, wenn die endgültigen Baulandpreise feststehen. Im Gegensatz zu Lachen-Süd muss hier (mit Ausnahme von drei Grundstücken) das Regenwasser auf eigenem Grund versickert werden. In der Mitte des Baugebietes sind zudem drei Mehrfamilienhäuser vorgesehen.

Baggersee Für dieses Jahr wurde für das gesamte Gebiet rund um den Baggersee Hetzlinshofen wieder ein striktes Alkoholverbot verabschiedet: Es gilt von April bis einschließlich Oktober, jeweils von 14 bis 5 Uhr. Laut Diebolder gibt es Kontrollen. Verstöße würden mit Bußgeldbescheiden geahndet.

Straße: Die Gemeindestraße zwischen dem Adelwarth-Hof und dem Umspannwerk soll demnächst grundlegend saniert werden: Der desolate Straßenkörper werde aufgefräst, mit Zement verdichtet sowie anschließend wieder mit einer Spritzteerung versiegelt.