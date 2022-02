Wie sollen die Einwohner den Hochbehälter bezahlen? Ergebnis des Bürgerentscheids steht fest

Ein wochenlanger Streit in Niederrieden ist beendet: Wie der neue Wasserhochbehälter finanziert werden soll, wurde am Sonntagabend entschieden.

30.01.2022 | Stand: 20:24 Uhr

Die Bürger aus Niederrieden haben sich entschieden: Der neue Wasserhochbehälter, der die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde sicherstellt, wird über Verbesserungsbeiträge finanziert. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheids am Sonntagabend. 847 Einwohner hatten an der Wahl teilgenommen, das ist eine Wahlbeteiligung von 73 Prozent.

Im Vorfeld hatte es über Wochen Streit um die Finanzierungsfrage gegeben. Bürgermeister Michael Büchler und der Gemeinderat hatten die Variante favorisiert, in der die Grund- und Hauseigentümer über Verbesserungsbeiträge den Hochbehälter finanzieren – wie sie nun auch angenommen wurde. 550 Bürger hatten für diese Variante gestimmt, 248 dagegen. 291 Ja-Stimmen hingegen bekam die Variante der Bürgerinitiative, die den Hochbehälter über Wassergebühren finanzieren wollte. 438 Bürger stimmten dagegen.

Die Verbesserungsbeiträge müssen nun von Grund- und Haus-Eigentümern in fünf Jahren, aufgeteilt auf zehn Raten, bezahlt werden. Sie werden anhand von Grundstücks- und Wohnfläche berechnet. Ein Beispiel: Ein 700 Quadratmeter großes Grundstück mit einem Haus mit 300 Quadratmetern Wohnfläche kostet den Eigentümer 2300 Euro, macht pro halbem Jahr 230 Euro.

Die Bürgerinitiative hatte dafür gestritten, die Finanzierung über die Wassergebühren zu schultern, damit einzelne Eigentümer nicht überbelastet würden. Diese Finanzierung wäre über 40 Jahre gelaufen, die Gebühren hätten dafür steigen müssen. Aus Sicht des Bürgermeisters wäre die Gemeinde wegen dieser langen Finanzierungszeit handlungsunfähig geworden