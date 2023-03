Bürgermeister aus dem Unterallgäu unterstützen Protest-Brief

Es geht um eine neue EU-Richtlinie: Holz aus dem Wald, das verbrannt wird, gilt nicht mehr als erneuerbar. Was die Bürgermeister im Unterallgäu jetzt machen.

01.03.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Empörung bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus dem Unterallgäu: Es geht um die neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU. Diese könnte, so erklärte es Rainer Nützel als Leiter des hiesigen Landwirtschaftsamtes bei der jüngsten Bürgermeisterdienstbesprechung, verheerende Folgen für den Holzmarkt und Waldumbau haben.

Fällt bald eine CO2-Abgabe an?

Worum geht es? Nachwachsende Energie aus dem Wald soll als nicht erneuerbar gelten. Heißt konkret: Holz aus dem Wald, das verbrannt wird, gilt nicht mehr als erneuerbar. „Demnach würde dann für Waldholz, das direkt als Brennholz oder für Waldhackschnitzel verwendet wird, eine CO2-Abgabe anfallen“, so Nützel.

Er sieht folgende Konsequenzen: Langfristig gesehen könnte dieses Holz nicht mehr verwendet, werden, weil die Nutzung als nicht erneuerbar eingestuft werden soll. Nützel sieht „massive Benachteiligungen für unsere waldbesitzenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, die waldbesitzenden Kommunen sowie für die lokale und dezentrale Energieversorgung“.

Eine „Wärmewende“ sehe anders aus. Diese Verschärfung der derzeitigen Richtlinie, die seit Januar 2022 umgesetzt werde, diskriminiere den ländlichen Raum. Energieholzsortimente der Holzindustrie bleiben hingegen erneuerbar. Beispiel: Hackschnitzel der Sägewerke blieben weiterhin erneuerbar.

Verhandlungen und Druck

Sollte die Richtlinie greifen, bedeutete das laut Nützel keine Förderung von Waldholz- und Hackschnitzelanlagen sowie Holzöfen, die CO2-Abgabe sowie das Verbot von Brennholz aus dem Wald spätestens ab dem Jahr 2050, weil dann nur noch erneuerbare Energiequellen erlaubt sind.

Das wollen die Bürgermeister aus dem Unterallgäu jetzt tun

Was tun? Diese Frage richteten die kommunalen Vertreter bei der Dienstbesprechung mit viel Kopfschütteln an Rainer Nützel. Dieser setze Hoffnung auf Verhandlungen; zudem müsse auch aus dem Unterallgäu Druck auf die EU-Abgeordneten ausgeübt werden. Als weitere Form soll ein Protest-Schreiben aufgesetzt werden, adressiert an die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes, des Bundestags, des bayerischen Landtags. Alle 52 Kommunen des Unterallgäus sollen dort aufgelistet sein, die in diesem Schreiben ihre Meinung zum Verfahren ausdrücken. Darauf verständigten sich die Bürgermeister.

Protest in Form eines Schreibens

Im Brief heißt es: „Wir können die Diskriminierung von primärer holzartiger Biomasse als nicht erneuerbare und nicht förderfähige Energiequelle nicht nachvollziehen und protestieren nachdrücklich dagegen.“ Die Unterallgäuer Kommunen, in deren Bereich laut Nützel mehr als 142.000 Hektar Wald von überwiegend kleinstrukturierten Waldbesitzenden bewirtschaftet werden, wenden sich mit dem Schreiben entschieden gegen diese Politik.