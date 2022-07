Seit zwei Jahren werden in Ottobeuren vermehrt Verkehrsschilder und -einrichtungen verwüstet oder beseitigt. Die Verwaltung richtet nun einen Appell an die Bürger.

09.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Aufkleber an Verkehrsschildern, Schmierereien auf Hinweistafeln: Immer mal wieder kommt es vor, dass öffentliche Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen werden. Auch in Ottobeuren war das hin und wieder der Fall. Doch seit rund zwei Jahren häufen sich die Vorfälle dermaßen, dass sich die Marktverwaltung nun mit einem Appell im örtlichen Mitteilungsmagazin an die Öffentlichkeit gewandt hat.

