Fast 96 Prozent für Amtsinhaber Wolfgang Schmidt

Der Rathauschef von Buxheim ist der einzige Kandidat und erhält eine überwältigende Mehrheit. Warum die Wahlparty in einer geschlossenen Gaststätte stattfindet.

07.05.2023 | Stand: 20:21 Uhr

Am 7. Mai 2017 wurde Wolfgang Schmidt erstmals zum Bürgermeister von Buxheim gewählt. Auf den Tag genau sechs Jahre später wird der Kandidat der CSU nun mit 95,8 Prozent der Stimmen in seinem Amt bestätigt. Doch nicht nur das Datum ist identisch. Auch die Wahlparty findet – wie damals – im Gasthaus Löwen statt. Mit einem Unterschied: Die Gaststätte ist eigentlich mittlerweile geschlossen. Für den Wahlabend wurde sie aber extra reaktiviert. „Das ist schon nostalgisch. Das hat hier Tradition“, erklärt Schmidt. Auch wenn er diesmal der einzige Kandidat ist, trudeln im Laufe des Abends doch einige Bürger und Parteikollegen aber auch politische Gegner ein, um dem 57-Jährigen zu gratulieren.

Bürgermeister von Buxheim "Ich bin überglücklich. Das ist ein großer Vertrauensbeweis"

Schmidt selbst ist recht entspannt. Schließlich galt seine Wahl im Vorfeld bereits als relativ sicher. Doch als das vorläufige Endergebnis gegen 19 Uhr feststeht, ist er doch überwältigt. „Ich bin überglücklich. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und auch eine gewisse Bestätigung für meine Arbeit in den vergangenen sechs Jahren.“ Der 57-Jährige hatte jedoch auch immer wieder betont, dass ihm eine möglichst hohe Wahlbeteiligung wichtig sei. Die 41,7 Prozent am Ende bezeichnet er als „ordentlich“. „Dass es nicht viel mehr wurde, liegt bei nur einem Kandidaten irgendwo auf der Hand.“

Der stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende Klaus Hofmann erklärt sich das so: „Es gab wohl auch einige, die gedacht haben, der macht das schon alles richtig und der wird es eh wieder auch ohne meine Stimme.“ Für Hofmann sind die 95,8 Prozent ein „Super-Ergebnis“. Auch Schmidts Vorgänger Werner Birkle gehört zu den Gratulanten. So lange wie er wird der frisch gewählte Bürgermeister jedoch nicht im Amt bleiben. Denn Birkle war rund 36 Jahre lang Rathauschef in Buxheim.

Am Montag geht der ganz normale Bürgermeister-Alltag weiter

Nach der Wahl geht für Wolfgang Schmidt bereits am Montag der ganz normale Bürgermeister-Alltag weiter. Und am Abend findet schon die nächste Gemeinderatssitzung statt. Doch schließlich hat der 57-Jährige in seiner zweiten Amtsperiode auch einiges vor. „Das sehr gute Wahlergebnis ist auch Ansporn, die nächsten Projekte mit Tatkraft anzugehen“, betont der alte und neue Bürgermeister. Neben dem Betreuten Wohnen am Kirchplatz, dem Gewerbegebiet „Östlich der Rudolf-Diesel-Straße“ und der Weiterentwicklung des Naherholungsgebiets am Buxheimer Weiher will die Gemeinde das Gasthaus Löwen zu einem Bürgerhaus umbauen lassen.

Will Wolfgang Schmidt auch 2029 antreten?

Ob dort in sechs Jahren Wolfgang Schmidt mit dann 63 Jahren auf seine dritte Amtszeit anstoßen wird? Bei dieser Frage muss der 57-Jährige schmunzeln: „Da lasse ich die Zukunft auf mich zukommen.“