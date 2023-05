Bürgermeisterwahl in Buxheim: Wie, wo und wann gewählt werden kann

Buxheim wählt am Sonntag, 7. Mai, den Bürgermeister. Amtsinhaber Wolfgang Schmidt (CSU) ist der einzige Kandidat. Das könnte sich am Wahltag aber noch ändern.

04.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In Buxheim steht am Sonntag, 7. Mai 2023, die Wahl des Bürgermeisters an. Dabei haben die rund 2500 Wahlberechtigten auf den ersten Blick nicht die Qual der Wahl. Denn auf dem Stimmzettel wird nur ein Name stehen – und zwar der des amtierenden Rathauschefs Wolfgang Schmidt ( CSU). Der 57-jährige Diplomverwaltungswirt ist seit sechs Jahren im Amt und leistet offensichtlich gute Arbeit. Schließlich haben die anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien und Gruppierungen keine eigenen Kandidaten ins Rennen um den Chefsessel geschickt.

Bürgermeisterwahl Buxheim: Den Stimmzettel ergänzen

Nichtsdestotrotz haben die wahlberechtigten Buxheimer aber noch die Möglichkeit, einen Namen ihrer Wahl auf den Stimmzettel zu schreiben. Dabei muss es sich jedoch um eine wählbare Person handeln. Fantasienamen wie Donald Duck oder Superman machen den Stimmzettel ungültig.

Briefwahl kann auch Sonntag noch beantragt werden

Wie Buxheims Wahlleiter Markus Beggel auf Nachfrage mitteilt, sind bereits 411 Anträge auf Briefwahl gestellt worden (Stand: Dienstag, 2. Mai). Bei der vergangenen Bürgermeisterwahl im Jahr 2017 waren es am Ende 428 Briefwähler. Diese Zahl wird beim jetzt anstehenden Urnengang wohl übertroffen werden. Schließlich kann man die Briefwahl sogar noch am Wahlsonntag beantragen. Laut Beggel können kurz entschlossene Wahlberechtigte bis kommenden Freitag, 15 Uhr, direkt bei der Gemeindeverwaltung im Rathaus ohne Angabe von Gründen die Briefwahl beantragen. Aber damit nicht genug. Im Rathaus werden auch noch am Samstag von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag bis 15 Uhr Anträge auf Briefwahl entgegengenommen. Lesen Sie auch: Vor der Wahl: Buxheims Bürgermeister im Jogging-Interview

Besondere Gründe für späten Briefwahl-Antrag

An diesen beiden Tagen benötigen die Antragssteller aber einen besonderen Grund für die späte Beantragung der Briefwahl – zum Beispiel Krankheit. Briefwahl kann man auch von einer anderen Person beantragen lassen, sofern man dieser auf der Wahlbenachrichtigung eine Vollmacht erteilt. Wichtig: Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen und der Stimmzettel müssen bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag im Briefkasten des Buxheimer Rathauses landen – ansonsten werden die Simmen von den insgesamt 27 Wahlhelfern nicht mehr gezählt. Lesen Sie auch: Alte Gaststätte in Buxheim wird zu Bürgerhaus

Ergebnisse am Sonntag gegen 19.30 Uhr

Die Buxheimer Bürger können ihre Stimmen am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr natürlich auch direkt in zwei barrierefreien Wahllokalen abgeben. Ob man in der Turnhalle oder im Kindergarten zur Wahlurne gehen darf, steht auf der Wahlbenachrichtigung, die an alle Wahlberechtigten versandt wurde. Wer diese Mitteilung verloren hat, kann auch mit einem Personalausweis zur Abstimmung kommen – allerdings muss er in das für ihn zuständige Wahllokale gehen. Die Auszählung wird laut Beggel am Sonntag gegen 19.30 Uhr abgeschlossen sein. Das Ergebnis wird bei uns im Internet veröffentlicht.