Keine Sackgasse im Neubaugebiet von Böhen: großer Beifall

Eine Lösung für die Straße durchs Neubaugebiet, ein Blick in die Zukunft des Kindergartens, eine Ortschronik: Darum ging es in der Bürgerversammlung von Böhen.

04.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Kindergarten, Bauplätze, Chronik und Geld: Unter anderem darum ging es in der Bürgerversammlung in Böhen, während der Bürgermeister Andreas Meer über die Lage in der Gemeine berichtete.

Geld: Mehr Einnahmen als geplant hat Böhen im Jahr 2021 erzielt. Zum Beispiel hatte die Gemeinde bei der Gewerbesteuer mit 110.000 Euro gerechnet. 260.500 Euro erhielt sie aber. Zwei Gewerbebetriebe gibt es laut Meer in Böhen, beide hatten mehr Umsatz – davon profitiert nun auch die Gemeinde. Ein Plus von 99.000 Euro gab es zudem bei der Einkommensteuer. Der finanzielle Anteil Böhens am Schulverband mit Ottobeuren wird von 170.000 Euro auf 217.000 Euro in diesem Jahr wachsen. Grund ist, dass die Gemeinde etwa an Sanierungskosten beteiligt wird, bis 2024 will sie diesen Anteil abbezahlt haben.

Schulden: Die Schulden der Gemeinde werden von 370.000 Ende 2021 auf 269.000 Euro Ende dieses Jahres abgebaut.

Für Winterdienst und Müllabfuhr wäre es problematisch gewesen

Neubaugebiet: Vor allem für Winterdienst und Müllabfuhr wäre es problematisch gewesen. Das Baugebiet Im Tal sollte ursprünglich eine Sackgasse werden. Die Straße hätte nicht weitergebaut werden können, weil am Ende des Baugebiets eine Brachfläche liegt, die in privatem Eigentum ist. Bevor es in Böhen gar kein Neubaugebiet gibt, wollte die Gemeinde aber zumindest diesen Plan umsetzen. Doch dann wurde eine bessere Lösung gefunden – zusammen mit den Eigentümern des Brachlandes: Sie werden auf ihrer Fläche ebenfalls zwei Baugrundstücke anlegen. So kann die Straße darüber verlängert und an die Straße Am Kirchberg angeschlossen werden. Dafür bekam die Familie, der das Grundstück gehört, großen Beifall in der Bürgerversammlung. Die Gemeinde wird sechs Bauplätze erschließen. Ob alle sechs sofort verkauft werden oder ob die Gemeinde einige der Grundstücke bevorraten wird, falls später junge Böhener einmal dort bauen wollen, das sei noch nicht geklärt. Doch: „Man darf nicht immer nur alles betriebswirtschaftlich sehen“, sagt Andreas Meer.

Lesen Sie auch: Böhens Einwohner wollen es selbst umsetzen: Ein Feuerwehrplatz für alle für Fitness, Sport und Spiel

Lesen Sie auch

Gemeinde Lamerdingen Wer bekommt Bauplätze in Dillishausen?

Kindergarten: Derzeit gibt es im Kindergarten Böhen zwei Gruppen, insgesamt 40 Kinder können betreut werden. Eine der Gruppen ist aus Platzgründen im Pfarrheim untergebracht. Das hat das Landratsamt für drei Jahre genehmigt, also bis 2025. Sollte die Zahl der Kinder dann höher sein, muss die Gemeinde schauen, wie sie das Platzproblem lösen kann, sagt Bürgermeister Meer. Eine Idee ist, eine Waldkindergarten-Gruppe einzurichten, so müssten keine weiteren Räume gesucht werden. Ein Kindergartenneubau komme nicht in Frage, dafür fehlten Platz und Geld.

Chronik: Die Ortschronik von Böhen ist erweitert und neu herausgebracht worden. Sie knüpft an eine bestehende Chronik an, die 1938 endet. In der aktualisierten Version werden unter anderem beinahe sämtliche Häuser und Höfe der Gemeinde vorgestellt. „Wer hat darin gewohnt, wer hat da gelebt, welcher Hof ist mal abgebrannt, wie ist er wieder aufgebaut worden“, auch solche Geschichten sind darin zu finden, sagt Bürgermeister Meer. Intensiv daran gearbeitet haben Georg Entesperger und Altbürgermeister Bernd Schäfer. Und auch Bürgermeister Meer war beteiligt, unter anderem war er mit damit beschäftigt, der Datenschutz-Grundverordnung, kurz: DSGVO, gerecht zu werden. Also darauf zu achten, was publiziert werden darf, was nicht. Erhältlich ist das Buch in der Gemeindeverwaltung.