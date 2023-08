Denkmal im Unterallgäu: Gönnerin will bis zu einer Million Euro spenden

Die gebürtige Mindelheimerin Gabriele Stumpe stellt viel Geld zur Verfügung, um die Kapelle der Mindelburg zu sanieren. Im Gegenzug hat sie einen Wunsch.

04.08.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Gabriele Stumpe ist eine Frau der Tat: Vor wenigen Jahren hat sie ein Apothekerhäuschen in Bad Wörishofen renoviert, jetzt juckt es sie erneut in den Fingern. Sehr zur Freude von Dekan Andreas Straub und Museumsleiter Markus Fischer. Denn Gabriele Stumpe hat sich vorgenommen, die Kapelle der Mindelburg sanieren zu lassen, die aufgrund von Bauschäden schon längere Zeit für Besucherinnen und Besucher geschlossen ist. Die Kirche hätte sich damit in Anbetracht der vielen maroden Kirchen und Kapellen in ihrem Besitz wahrscheinlich noch länger Zeit gelassen. So aber könnte es vielleicht schon bald losgehen.

