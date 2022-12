Neuer Stadtbusverkehr in Memmingen - das ändert sich ab 1. Januar

30-Minuten-Takt unter der Woche, kürzere Routen und Elektro-Bussen: Im Busverkehr in Memmingen ändert sich so einiges. Die Ticketpreise sollen nicht steigen.

19.12.2022 | Stand: 18:05 Uhr

Mit dem Fahrplanwechsel ab 1. Januar startet das neue Stadtbuskonzept in Memmingen. Von Montag bis Freitag fahren die Stadtbusse vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) dann im 30 Minuten-Takt, am Wochenende jede Stunde in die Kernstadt und in die Stadtteile. Über die Linienoptimierungen informiert eine neue Broschüre, die in der Tourist-Information ausliegt.

Neue Linie nach Hart, Volkratshofen und Ferthofen

„Die zahlreichen Verbesserungen im Stadtbusverkehr sind ein Meilenstein im Memminger ÖPNV. Ich freue mich, dass das deutlich bessere Angebot für die Fahrgäste, gerade was die Anbindung der Stadtteile angeht, jetzt starten kann“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder. Es wird einen einheitlichen Takt mit optimierten Anschlussverbindungen geben, eine direkte Linienführung und die neue Linie 6, die Hart, Volkratshofen und Ferthofen besser bedient als bisher. Die neue Ringlinie 4 sorgt für ein erweitertes Fahrtenangebot nach Amendingen. Ebenfalls neu ist eine direkte Umstiegsmöglichkeit von Linie 1 auf Linie 2 in der Berliner Freiheit/Rügenstraße und von Linie 1 auf Linie 3 im Kalkerfeld. Neu ist auch der bereits begonnene barrierefreie Ausbau von 18 Haltesteigen im Stadtgebiet und eine digitale Fahrgastauskunft an 25 Haltestellen.

Eine weitere Neuerung kommt auf „leisen Sohlen“: Erstmals werden in Memmingen emissionsfreie Elektro-Großbusse unterwegs sein. Diese Zwölf-Meter-Busse bieten 33 Fahrgastsitze und 46 Stehplätze. Die Fahrzeuge werden nachts umweltfreundlich mit regenerativem Strom aus Photovoltaik geladen. „Es bewegt sich eine ganze Menge im ÖPNV Memmingens“, sagt OB Schilder, und formuliert den Anspruch, den die Menschen an ihren Stadtbus haben dürfen: Für Bewegung und ein gutes Stück individueller Mobilität zu sorgen – auch ohne Auto. (Lesen Sie auch: Verkehrswende mit Elektrobussen stößt auf Hindernisse - besonders auf dieser Wiese)

Keine Tickets mehr in der Stadtinformation Memmingen

Eine weitere wichtige Neuerung ist, dass Busfahrkarten ab 2023 ausschließlich beim Busfahrer erhältlich sind sowie online im VVM-Ticketshop unter https://vvm.schwabenbund-services.de. Die Tourist-Information wickelt nur noch den Verkauf der vergünstigten Schüler-Monatstickets ab. Eine gute Nachricht für Fahrgäste ist zudem, dass sich laut Stadtverwaltung die Ticketpreise mit dem Fahrplanwechsel nicht erhöhen werden. Allerdings können Preisänderungen aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation aller Verkehrsunternehmen im Laufe des kommenden Jahres nicht ausgeschlossen werden, teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. Der Fahrpreis je Strecke kann im VVM-Tarifrechner unter vvm-online.de nachgeschaut werden. Ein Fahrplanflyer für die sechs Stadtbuslinien ist ab Januar in allen Stadtbussen und spätestens nach Weihnachten in der Tourist-Information am Marktplatz erhältlich, ebenso Flyer für den Memmingen Airport-City-Shuttle. Weitere Infos über die Neuerungen bietet eine kostenlose Broschüre.

Die Fahrpläne und Tarifinformationen sind online verfügbar unter www.memmingen.de und www.stadtbus-mm.de