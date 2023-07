So ändern sich die Bus-Preise in Memmingen im August

Manche Tickets werden teurer, andere günstiger: Zum 1. August ändern sich die Bus-Preise in Memmingen. Gäbe es nur eine Tarifzone, wäre alles einfacher.

30.06.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Neue Preise gelten ab 1. August für Busfahrten in Memmingen und den Stadtteilen. Das hat der Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr jetzt beschlossen. Ziel war unter anderem, die Stadtteile anhand ihrer geografischen Lage gerechter zu behandeln. Einige wurden deshalb in andere Zonen eingeordnet.

Die neuen Zonen: In Zone 1 liegt vor allem die Kernstadt Memmingen. Buxach/Hart und die Gemeinde Memmingerberg fallen künftig raus. Amendingen bleibt drin. Zone 2 umfasst nun fast alle Stadtteile: Eisenburg, Dickenreishausen, Buxach/Hart, bisher Zone 1, und Steinheim, dieser Stadtteil lag bisher in Zone 3. Auch Memmingerberg und Trunkelsberg liegen nun in Zone 2. Nur die am weitesten entfernten Stadtteile Volkratshofen und Ferthofen liegen noch in Zone 3.

Die Preise: Was mit den Preisen am 1. August geschieht, zeigen wir anhand einiger Beispiele:

Zone 1: Hier bleiben alle Preise erhalten. Einzelkarte: 2,20 Euro. Wochenkarte: 14 Euro. Monatskarte: 43,20 Euro. Einzelkarte Kinder (sechs bis 15 Jahre): 1,30 Euro. Neu in Zone 1: Monatskarte für Senioren ab 65 Jahren: 33,60 Euro.

Zone 2: Einzelkarte: bisher 2,55 Euro, nun 2,40 Euro. Wochenkarte: bisher 17,10 Euro, nun 16,10 Euro. Monatskarte: bisher 53,70 Euro, nun 58 Euro. Einzelkarte Kinder (sechs bis 15 Jahre): bisher 1,50 Euro, nun 1,80 Euro. Monatskarte für Senioren ab 65 Jahren: 44 Euro.

Zone 3: Einzelkarte: bisher 2,80 Euro, nun 2,70 Euro. Wochenkarte: bisher 20,20 Euro, nun 19,70 Euro. Monatskarte: bisher 64,50 Euro, nun 67,90 Euro. Einzelkarte Kinder (sechs bis 15 Jahre): bisher 1,75 Euro, nun 2 Euro. Monatskarte für Senioren ab 65 Jahren: 54,60 Euro.

Mittelfristig höherePreise in Zone 1: In Zone 1 ändern sich die Preise zunächst nicht, weil hier der Memminger Stadtverkehrstarif gilt. Zone 2 und 3 hingegen sind den Tarifen des Verkehrsverbunds Mittelschwaben (VVM) angeglichen worden, dem Memmingen beigetreten ist. Allerdings werde „zu gegebener Zeit“ darüber nachgedacht werden müssen, die Preise für Zone 1 anzuheben, so Sabine Ganser, Leiterin des Amts für Schulen, Sport und Mobilität. Der VVM habe im Mai seine Tarife erhöht, vor allem wegen der gestiegenen Treibstoffpreise. Memmingen hingegen zuletzt 2022. Lesen Sie auch: Deutschlandticket: Wie entwickeln sich Bus und Bahn im Allgäu weiter?

Aus dem Landkreis nach Memmingen: Wer mit dem Bus aus dem Landkreis nach Memmingen fährt, etwa am Zentralen Omnibus-Bahnhof ankommt und innerhalb von Zone 1, also in der Innenstadt, weiterfahren möchte, muss künftig nur den Aufpreis für eine Zone bezahlen, dann kann mit demselben Ticket weitergefahren werden.

Noch einfacher: Nur eine statt drei Zonen. Es wäre möglich, aus allen drei Zonen eine einzige zu machen, dann gebe es weniger Tarife, Busfahren würde noch einfacher. Das heißt: Fahrten etwa nach Memmingerberg und ins entfernte Ferthofen würden genauso viel kosten wie durch die Innenstadt. Dann würde die Stadt 85.000 Euro pro Jahr weniger einnehmen. Darüber wurde im Ausschuss diskutiert.

Heike Essmann von der ÖDP etwa sagte, dass der Busunternehmer, dessen Fahrzeuge derzeit in Memmingen unterwegs sind, recht günstig sei. „Wir hatten mit viel mehr gerechnet.“ Deshalb könne die Stadt nun auch die 85.000 Euro aufwenden, alles in eine Zone wandeln und so die Tarife noch einfacher gestalten. Antwort von Oberbürgermeister Jan Rothenbacher: „Wir haben die 85.000 Euro nicht im Haushalt.“ Würde der Ausschuss das beschließen, müsste das Geld vermutlich von anderen Projekten abgezogen werden.

Professor Dr. Dieter Buchberger, Grüne, machte einen Finanzierungsvorschlag: die Parkgebühren erhöhen. So könne gleichzeitig der Anreiz geschaffen werden, mit dem Bus in die Stadt zu fahren. So schnell funktioniere das nicht, sagte Michael Ruppert von der CSU. Denn die neuen Tarife sollen schon ab 1. August gelten. Also würde das Geld zunächst doch fehlen. Ruppert: Die Altstadt werde durch die dauerhafte Sperrung des Weinmarktes 2025 und der damit zusammenhängenden Neuordnung des Verkehrs „zugemacht, dann machen wir das Parken teurer und irgendwann klappen wir die Randsteine hoch“.

Am Ende einigten sich die Ausschussmitglieder darauf: Der Finanz- und Hauptausschuss wird aufgefordert, die Ein-Zonen-Lösung mit Kosten von 85.000 Euro in die Haushaltsberatungen aufzunehmen.