Bushaltestellen in Memmingen bekommen digitale Infosysteme

Die Vorbereitungen für die neuen Stellen an den Haltestellen laufen schon. Insgesamt hat sich der Nahverkehr in Memmingen vom Corona-Einbruch noch nicht erholt.

Corona hat den ÖPNV noch voll im Griff und das werde auch noch eine Weile so bleiben, prognostiziert Jan Kutschik, Leiter des städtischen Amts für Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Große Teile der Bevölkerung mieden weiterhin den Nahverkehr, auch wegen der andauernden Maskenpflicht, sagte er im Verkehrsausschuss des Stadtrats. Dort stellte er laufende Projekte vor.

Fahrgastzahlen im ÖPNV in Memmingen sind rückläufig

Bereits zwischen 2017 und 2019 sind die Fahrgastzahlen im gesamten Stadtverkehr um etwa zehn Prozent zurückgegangen; von 2019 bis 2021 dann noch einmal um 23 Prozent. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen der Zone 1 (Kernstadt mit Amendingen und Memmingerberg) und der Zone 2 (Ortsteile): Während die Bürgerinnen und Bürger in der Zone 1 nach wie vor zögerlich in die Busse einsteigen, wurde in Zone 2 bereits wieder annähernd das Niveau von 2017 erreicht.

Dieser positive Effekt beruhe auf mehr verkauften Zeitkarten und zudem vermutlich auf den Fahrplanverbesserungen, die im Dezember 2020 eingeführt wurden, informierte Kutschik. Die negativen Auswirkungen des Lockdowns bis Mai 2021 zeigen auch die Fahrgastzahlen der Linien 3 und 5 deutlich, bei denen das Angebot stark ausgebaut wurde. Nur bei schlechtem Wetter steigen etwas mehr Fahrgäste zu. Doch Kutschik bleibt zurversichtlich: „Jeder zweite Bürger in Dickenreishausen fährt einmal im Monat Bus, wir sind auf den richtigen Weg.“

Stadtrat Rupert Reisinger (Linke) regte an, die Fahrgastzahlen auszuwerten, wenn das Neun-Euro-Ticket kommt: „Das wäre wichtig für die künftige Tarifgestaltung“, sagte er.

Fahrplan der Bushaltestellen in Memmingen per Tastendruck abrufen

Die Bushaltestellen in Memmingen sollen digitaler werden. Deshalb werden dort in den nächsten Monaten so genannte Dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) installiert, an denen Fahrgäste per Tastendruck sogar akustisch die aktuellen Fahrplanzeiten abrufen können.

Insgesamt werden 25 solcher DFI-Anzeiger im Stadtgebiet und den Stadtteilen aufgestellt. Derzeit laufen die Tiefbaumaßnahmen dafür, im Juli und August montiert die beauftragte Firma die neuen Stelen, voraussichtlich ab September gehen sie dann in Betrieb. Ausgestattet werden mit dem DFI die Haltestellen am ZOB, Weinmarkt, Klinikum, Schweizerberg, Bismarckschule, Rügenstraße, Kalkerfeld, Hart/Staatsstraße, Volkratshofen, Ferthofen, Schule Dickenreishausen, Steinheim Mitte und Amendingen Mitte sowie Eisenburg/Feilitzschstraße.

Haltestellen in Memmingen werden barrierefrei

Vier Haltestellen hat die Stadt barrierefrei umgebaut (Eisenburg/Söldnerweg beidseitig, Ärztehaus Bodenseestraße, Eissporthalle); an zwei Haltestellen wurden die Bordsteinhöhen angepasst (Bernhard-Strigel-Gymnasium, Münchnerstraße). Im Nahverkehrsplan Memmingen-Unterallgäu wurde festgeschrieben, dass bis 2022 alle Bushaltestellen barrierefrei sein müssen.

Doch das sei so schnell nicht umzusetzen und an zwei Standorten – dem Vöhlin-Gymnasium und dem ZOB – verkehrstechnisch gar nicht möglich, erläuterte Kutschik. Noch wartet die Stadt auf eine Förderzusage von der Regierung von Schwaben für die Umbaumaßnahmen, zusätzlich wurde bereits ein Antrag auf vorzeitigen Beginn der Maßnahmen gestellt. Zunächst werden 13 Haltestellen umgebaut, fünf weitere folgen später im Zuge von ohnehin geplanten Straßenbauarbeiten. Auf Anregung von Stadträtin Verena Gotzes (SPD) soll es einen Ortstermin am ZOB geben, um zu prüfen, ob dort wenigstens eine Rampe und ein Blindenleitsystem eingebaut werden können.

Memminger Schüler sollen auf Linienbusse umsteigen

Vom kommenden Oktober bis voraussichtlich Juli 2024 wird die Edith-Stein-Schule generalsaniert, Ausweichquartier ist die ehemalige Realschule an der Buxacher Straße. In dieser Zeit haben 137 Schülerinnen und Schüler Anspruch auf Beförderung. Dafür wird gerade ein Fahrplankonzept entwickelt. Änderungen gibt es auch für Mittelschüler und Grundschüler der Theodor-Heuss-Schule, die in den Stadtteilen Dickenreishausen, Hitzenhofen-Priemen, Volkratshofen und Buxach/Hart wohnen: Sie haben ab dem nächsten Schuljahr keine eigenen Schulbusse mehr und müssen auf den Linienverkehr umsteigen.

