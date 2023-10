Ein Bus, der Schüler länderübergreifend nach Memmingen beförderte, hat seine Fahrt nach Bayern eingestellt. Bei ihren Eltern sorgt das für Ärger.

12.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Bis vor wenigen Wochen startete die Buslinie 7569 in Leutkirch in Baden-Württemberg, machte auch mehrmals Halt in Aitrach (Kreis Ravensburg) und fuhr weiter nach Bayern. In Aitrach stiegen auch Schülerinnen und Schüler in den Bus. Sie fuhren mit der Linie weiter, um ins bayerische Memmingen zu kommen. Denn dort gehen sie zur Schule. Doch das geht jetzt nicht mehr: Denn die Linie 7569 macht ab sofort an der Ländergrenze Schluss. Der Bus fährt nicht mehr in den Freistaat.

"Kompletter Wahnsinn"

Dieser Fall ist ein Beispiel für die Probleme des Nahverkehrs, die an Grenzen von Bundesländern oder Kreisen entstehen können. Der Aitracher Bürgermeister Thomas Kellenberger stellt fest: „Die Verkehrspolitik endet an den Grenzen der verschiedenen Verkehrsbünde.“ Zwischen den Ländern und Landkreisen gebe es keine Abstimmung – eigentlich sei das „kompletter Wahnsinn“, moniert der Rathauschef. Er schätzt, dass von dem Aus der Linie 40 bis 50 Fahrgäste betroffen sind.

"Alle reden vom ÖPNV, uns wird eine Linie gestrichen"

Eltern von Aitracher Kindern sind enttäuscht: „Alle reden vom ÖPNV und uns wird eine Linie gestrichen“, ärgert sich eine Mutter. Sie fühle sich gegängelt, als ob ihr vorgeschrieben werde, wo ihre Kinder zur Schule gehen müssten. Dabei ist Memmingen für die Kinder aus Aitrach die nächstgelegene Stadt – Leutkirch, wohin deutlich mehr Linien gehen, ist ein paar Kilometer weiter weg. Leutkirch befindet sich ebenfalls im baden-württembergischen Landkreis Ravensburg.

Der Grund für das Aus der Haltestellen in Bayern ist ein wirtschaftlicher. Laut der RAB (Regionalverkehr Alb-Bodensee), die diese Linie im Auftrag der Deutschen Bahn bedient, war die Nachfrage von Fahrgästen zu gering. Die Einnahmen seien auf dem betreffenden Abschnitt „nicht annähernd kostendeckend“ gewesen, heißt es zur Begründung.

Weiterer Fall im Ostallgäu

Das ist nicht der erste Fall in der Region, in dem es Einschränkungen wegen finanzieller Gründe gibt. Ähnliches geschah dieses Jahr im Ostallgäuer Raum: Laut dortigem Landratsamt wurde eine Buslinie von Landsberg am Lech nach Buchloe gestrichen. Davon betroffen waren Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Landsberg, die zur Schule nach Buchloe gehen. Aufgabenträger der Linie ist laut einem Sprecher des Ostallgäuer Landratsamtes der Kreis Landsberg gewesen. Auch diese Linie wurde unter anderem wegen eines Betriebsdefizits eingestellt.

Wie Buslinien organisiert werden, hängt von mehreren Faktoren ab. Sie werden von den Verkehrsunternehmen oft eigenwirtschaftlich betrieben. So auch im Ostallgäu, sagt ein Sprecher des Landratsamtes. Die dort zuständige Ostallgäuer Verkehrs-Gemeinschaft (OVG) erhält nach seinen Worten vor Beginn des Schuljahres Infos darüber, wie viele Schüler an weiterführende Schulen gehen. Anhand dieser Zahlen und der Erfahrungswerte zu den übrigen Fahrgastzahlen in den Linien-Bussen legt die OVG die Bus-Kapazitäten fest. Besuchen Jugendliche eine weiterführende Schule in einem Nachbar-Kreis, dann erfolge die Beförderung nach Absprache zwischen den Trägern (Landkreis oder kreisfreie Stadt) und den Verkehrsunternehmen.

Weite Wege und lange Wartezeiten

Dem Aitracher Rathaus-Chef Kellenberger bleibt in dem Bus-Problem nur die Rolle des Moderators. Die Gemeinde habe keinen Einfluss auf die Linien-Busse. Er stehe mit dem Oberbürgermeister von Memmingen, Jan Rothenbacher, in Kontakt, damit zumindest der Busverkehr vom Memminger Bahnhof zur Schule weiter gewährleistet ist. Denn der Zug und ein weiterer Bus sind Alternativen für die Schüler. Beides ist laut Eltern aber mit weiten Wegen und langen Wartezeiten verbunden.

